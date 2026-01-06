“Quino en la música”: El legado del creador de Mafalda llega al Centro Cultural Estación Mapocho

Desde este jueves 8 de enero y hasta el 8 de marzo de 2026, el Centro Cultural Estación Mapocho recibirá una exposición imperdible para los amantes del humor gráfico y la cultura: “Quino en la música”. La muestra, que cuenta con entrada liberada, ofrece un recorrido único por la genialidad de Joaquín Lavado (Quino), explorando su profunda conexión con el universo musical.

La exhibición reúne cerca de 70 viñetas donde el creador de la icónica Mafalda despliega su agudeza para retratar la relación entre músicos, instrumentos y audiencias. A través de su inconfundible humor, Quino logra plasmar desde la pasión artística hasta la crítica social más fina, utilizando la música como un lenguaje universal.

La muestra no solo presenta reproducciones de alta calidad, sino que incluye textos explicativos que contextualizan cada pieza dentro de la cultura musical contemporánea, permitiendo al visitante comprender la sensibilidad y el conocimiento técnico que el dibujante mendocino poseía sobre este arte.

Colaboración y legado familiar

Esta experiencia tiene un componente emotivo y académico importante, ya que se desarrolla en colaboración con Guillermo Lavado, músico, docente de la Universidad Católica y sobrino del artista. El evento cuenta además con el respaldo de la Embajada de Argentina en Chile.

La exposición se enmarca en un doble hito conmemorativo, pues celebra los 72 años de trayectoria de Quino en el humor gráfico, y los 62 años de la creación de la primera viñeta de Mafalda.

“Quino en la música” forma parte del programa de itinerancias de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, reafirmando su compromiso con la difusión de la cultura y el arte de acceso gratuito para toda la comunidad.

Coordenadas

• Exposición gráfica “Quino en la música”, del dibujante Joaquín Lavado (Quino).

• Del 8 de enero al 8 de marzo de 2026. Abierta de 10:00 a 18:00 horas.

• Centro Cultural Estación Mapocho, Hall Emilio Jéquier. Plaza de la Cultura s/n, Ex Estación de Trenes. Santiago.

• Entrada liberada.

Fuente: Estacionmapocho.cl.

Gracias.