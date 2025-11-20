“re-(t)exHile | Atacama” en el MMDH: crítica a la Moda Rápida en el Desierto

Hasta el próximo 21 de diciembre de 2025, en la Explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), puede visitarse la instalación “re-(t)exHile | Atacama”, en el marco de BienalSur. Esta obra textil procesual ofrece una profunda reflexión sobre los impactos ambientales, socioculturales y económicos de la crisis global de los residuos textiles que afecta al norte de Chile.

La exposición gratuita se centra en la realidad del Desierto de Atacama, específicamente en la región de Tarapacá, convertido en uno de los vertederos de la moda rápida a nivel mundial.

Desde África al Desierto de Atacama

El proyecto re-(t)exHile es una colaboración internacional de María Alejandra Gatti (Argentina), Martinka Bobrikova (Eslovaquia) y Oscar de Carmen (España), con la participación del curador chileno Rodolfo Andaur.

La obra se originó en la Bienal de Lagos 2024, transformando más de 500 prendas recolectadas en Nigeria. Desde entonces, ha recorrido distintos territorios, desde África hasta Europa, cuestionando las narrativas dominantes sobre sostenibilidad y los flujos de desecho que se mueven desde el Norte hacia el Sur global.

El desecho se integra al paisaje chileno

En su cuarta y actual etapa, re-(t)exHile se sitúa en el Desierto de Atacama. El equipo creativo recorrió Alto Hospicio para recolectar prendas abandonadas en ferias y vertederos de Iquique y sus alrededores.

Con la participación de colaboradoras locales de Tarapacá, el proyecto culminó en la creación de una gran pieza textil de gran formato, elaborada con fragmentos de ropa desechada. La instalación, presentada en la explanada del MMDH, invita al público a reflexionar sobre cómo el desecho de la moda rápida se integra no solo al paisaje, sino también a la vida y economía de las comunidades.

Coordenadas

Instalación «re-(t)exHile | Atacama».

Hasta el 21 de diciembre de 2025.

Explanada MMDH (Museo de la Memoria y los Derechos Humanos), Matucana 501, Santiago.

Acceso gratuito, sin inscripción previa.



Fuente: Mmdh.cl.

Gracias.