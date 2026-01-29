Reabre la exposición “Los Retratos del Estudio Real”: un hito para la memoria histórica de La Unión

La exposición “Los Retratos del Estudio Real”, inaugurada en octubre de 2025 por Archivo de La Unión y proyectada originalmente hasta el verano de 2026, vio comprometida su continuidad luego de que el financiamiento anual ofrecido por el Municipio de La Unión fuera reducido a la mitad, situación que puso en riesgo el desarrollo del proyecto. Frente a este escenario, el Archivo impulsó una campaña de apoyo ciudadano que reunió más de 2.800 firmas, evidenciando el amplio respaldo de la comunidad a la iniciativa.



Finalmente, y tras diversas gestiones, el proyecto obtuvo financiamiento del Gobierno Regional de Los Ríos, a través de su Dirección de Patrimonio, lo que permitió no solo la reapertura de la exposición, sino también la firma de un convenio para la realización de actividades conjuntas en el futuro.

El regreso de la muestra ha tenido una positiva respuesta del público: más de 180 personas asistieron el primer día de reapertura, sumándose a las más de 5.000 visitas registradas entre octubre y diciembre, consolidándola como una de las exposiciones patrimoniales más visitadas del territorio.

“Quiero reconocer y significar el aporte y el trabajo que ha estado realizando todo el equipo humano del Archivo de La Unión. Porque a ellos les reconozco su arduo trabajo que han estado realizando hace al menos 10 años. Siempre luchando por relevar la historia de nuestra gente por medio del rescate fotográfico, donde se comienzan a visibilizar muchas vidas anónimas que se reconocen primero desde el círculo familiar y luego desde su incidencia en el contexto socio cultural y esto, sin lugar a dudas, va sellando nuestra identidad territorial”, indicó Juan Vásquez, director ejecutivo de la Asociación Patrimonial Cultural (APC) de Los Ríos.

“Este espacio y a través del ejercicio de memoria, nos permite conectar con el pasado y al mismo tiempo, nos da una oportunidad de intercambio, diálogo y reflexión. Este Convenio de Colaboración tiene objetivos comunes con la APC, que es rescatar el patrimonio inmaterial y, en ese sentido, nuestro Gobernador, don Luis Cuvertino, presidente de la APC, nos ha pedido apoyar esta iniciativa para su reapertura”, concluyó.

«Para nosotros esto ha sido un fenómeno, era algo que no esperábamos que sucediera. Sabíamos del cariño y del respeto que había por el proyecto, que la gente lo admira y quiere mucho, pero llegó más gente de lo que esperábamos. En los primeros 30 días de la exposición, recibimos a más de 5 mil personas. Nunca nos imaginamos que esto iba a ser tan popular», señaló Tamara Ocampo, Productora del Archivo de La Unión.

Sobre el riesgo de la continuidad de la Exposición, Ocampo confirmó que «este fenómeno continuó. Entendimos que la gente ya no solo respetaba el proyecto, sino que lo protegía. Llegamos a más de 2800 firmas. Mandaron audios, mandaron cartas al municipio para que reconocieran a este proyecto como un proyecto unionino. Al final lo que pasa es que la gente se está apropiando de este espacio que está en el centro y lo está cuidando con firmeza, y eso es los más nos sorprendió».

“Los Retratos del Estudio Real” rescata el legado del Estudio Real, activo en La Unión entre 1952 y 2005, cuyo archivo (compuesto por negativos fotográficos y cuadernos de inscripciones) está en resguardo del Archivo desde 2015. Durante estos años, el equipo ha desarrollado un extenso proceso de digitalización que ha permitido poner en valor un acervo único en el país.

A la fecha, se han digitalizado más de 83 mil retratos fotográficos y 43 mil inscripciones, conformando un vasto inventario patrimonial que da cuenta de la vida cotidiana de la comunidad: nacimientos, matrimonios, celebraciones y despedidas. En esta etapa, la exposición pone especial énfasis en los retratos, permitiendo a las personas reconocer rostros, nombres e historias, fortaleciendo el vínculo entre memoria individual y memoria colectiva.

La muestra incorpora instancias de mediación e interacción que buscan enriquecer la experiencia del público y promover su participación activa, invitando a las y los visitantes a reencontrarse con su historia familiar y comunitaria.

Coordenadas

La exposición puede visitarse con entrada liberada, hasta el 28 de febrero de 2026, de miércoles a sábado en horario continuado entre las 11:00 y las 20:00 horas, en la Sala de exposiciones del Teatro del Club Alemán, Calle Serrano, entre Comercio y Letelier, La Unión. La comunidad reafirma así el rol del Archivo de La Unión como un espacio fundamental para la preservación y difusión del patrimonio local.

El Archivo de La Unión cuenta con el financiamiento del Gobierno de Chile, a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (MINCAP); del Gobierno Regional de Los Ríos; de la Ilustre Municipalidad de La Unión y la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión (COLUN). Plan de Gestión financiado por el Programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.