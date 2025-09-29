Recoleta: Mil Guitarras y Mil Voces para Víctor Jara consigue una histórica convocatoria

Como en años anteriores, la Plaza La Paz de Recoleta fue testigo del encuentro de miles de guitarras, voces y asistentes, quienes se congregaron en torno a una nueva edición del homenaje Mil Guitarras y Mil Voces para Víctor Jara 2025.

“El Alma llena de Banderas”, “Angelita Huenumán”, “El Pimiento” y “El Derecho de Vivir en Paz”, fueron algunas de las canciones interpretadas por los guitarristas y voces del grupo musical, conformado por vecinas y vecinos de Recoleta y otras comunas, que se unieron al ensamble musical durante la ruta de ensayos realizados durante los meses de agosto y septiembre.

En su versión 2025, Mil Guitarras y Mil Voces para Víctor Jara, contó con la presencia del alcalde de Recoleta, Fares Jadue Leiva, quien sobre el escenario, junto con agradecer la gran convocatoria de asistentes a Plaza La Paz, destacó la importancia del homenaje como un ejercicio de memoria y rescate de la obra musical y el mensaje en las letras del cantautor nacional.

El edil también felicitó a las miles de guitarras y voces que componen el ensamble musical, integrado por vecinos y vecinas de Recoleta y otras comunas.

Asimismo, Fares Jadue Leiva destacó a este hito cultural de la comuna, como un referente para todo Chile, que responde al compromiso adquirido en Recoleta hace más de una década por conmemorar el natalicio de Víctor Jara con un acto abierto y gratuito, donde los protagonistas son las personas que asisten y que, nuevamente confirman la importancia que tiene Víctor Jara en la historia de Chile:

«Hoy más que nunca debemos defender la Cultura Popular como espacio de resistencia, como escudo frente a la amnesia. Porque no hay transformación sin memoria, ni futuro sin justicia. A 52 años del golpe seguimos diciendo con fuerza que los crímenes de la dictadura no se olvidan, no se relativizan y no se justifican. Y desde esta comuna que no olvida, seguimos firmes con Víctor Jara en el corazón», señaló el alcalde Fares Jadue Leiva.

La versión 2025 de Mil Guitarras y Mil Voces para Víctor Jara contó con la participación de Francisco “Pancho” Villa y Leoncio Faúndez, en la dirección de las voces y banda musical, respectivamente.

Mil Guitarras y Mil Voces para Víctor Jara es un homenaje producido por la Corporación de Cultura y Deportes de Recoleta, en conjunto con la Municipalidad de Recoleta y la Fundación Víctor Jara.

El Ciudadano