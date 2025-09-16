«Réplicas»: Inédito proyecto de teatro comunitario rescata la memoria del terremoto del ’60 junto a vecinos de Valdivia

Desde hace algunas semanas, en una sede vecinal de Valdivia, cada tarde se encienden las luces de la memoria, la resiliencia, la comunidad y el arte teatral.

Allí, entre voces que rescatan lo vivido y gestos que recrean historias que no se deben olvidar, ha comenzado a tomar forma un proyecto inédito en torno al gran terremoto de mayo de 1960.

Se trata de “Réplicas: 9 Historias del gran terremoto”, parte de la programación 2026 del Teatro Regional Cervantes, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Esta iniciativa cuenta con el patrocinio del Gobierno Regional de Los Ríos, es organizada por la Asociación Patrimonial Cultural Región de Los Ríos, con la colaboración del Teatro Regional Cervantes, y se lleva adelante gracias al entusiasmo y la participación de la Junta de Vecinos N°21 Eugenio Matte de Valdivia, junto a un grupo de profesionales valdivianos.

Memoria viva

El proyecto busca a través del teatro comunitario mantener viva la memoria del cataclismo, una de las catástrofes más impactantes de la historia mundial, siendo los protagonistas un grupo de 20 vecinos y vecinas.

Bajo la dirección de Eugenia Fernández -gestora cultural, mediadora de lectura y directora teatral- la propuesta teje un puente entre la investigación histórica, el fomento lector, los recuerdos personales y la práctica escénica.

El proceso creativo se nutre de los libros ’22-05-60. Sesenta historias del terremoto del 60′, y ‘Réplicas: historias del gran terremoto’, de los periodistas valdivianos Daniel Navarrete y Daniel Carrillo, que funcionan como hilos conductores para activar la memoria y convocar a la participación comunitaria.

“Estamos construyendo una obra inédita junto a los propios vecinos y vecinas sobrevivientes del terremoto, generando cruces entre literatura, periodismo y creación colectiva lo que abre un espacio único, donde la memoria se convierte en arte y la comunidad en protagonista”, explicó la directora Eugenia Fernández.

El proyecto no solo revive los episodios más duros de la catástrofe, sino que también rescata los destellos de solidaridad, humor y ternura que emergieron entre los escombros. Así, a través del teatro, los vecinos redescubren su propia historia y agregan valor a la necesidad de transmitirla a las nuevas generaciones.

“Mantener viva la memoria es importante; muchas veces los más jóvenes no conocen la historia o la conocen parcializada. Tenemos vecinos de 80 o 90 años que igual están participando acá, son todas las historias diferentes, y es bueno que eso se cuente y se transmita a las nuevas generaciones”, comentó Alberto Ampuero, presidente de la Junta de Vecinos N°21 Eugenio Matte.

“Es una oportunidad de hacer cosas diferentes; los vecinos están sacando a flote sus aptitudes e intereses artísticos que muchas veces estaban guardados. Hay una parte de comunicación, de hermandad, donde se va conociendo al vecino en otra faceta, porque nos conocemos de pasadita algunos y aquí nos vamos reencontrando con cosas más íntimas que muchas veces no conocíamos como vecinos (…) Además algunos nunca habían ido al teatro y ahora tienen la posibilidad de hacerlo”, agregó el dirigente.

Sobre este aspecto, Eugenia Fernández subraya que “difundir la cultura y brindar acceso al teatro es cerrar brechas. Muchos de los participantes nunca habían asistido a una obra antes; ahora pueden observar, aprender y recrear sus propias historias”.

El equipo núcleo del proyecto es liderado por Eugenia Fernández y lo conforman los periodistas y escritores Daniel Navarrete y Daniel Carrillo, sumándose también a la propuesta el destacado vestuarista teatral Queno Delgado y el reconocido actor regional Pierre Santana.

El estreno está programado para febrero de 2026 en el Teatro Regional Cervantes, consolidando a “Réplicas” como una propuesta única que combina memoria histórica, participación ciudadana y desarrollo artístico.

