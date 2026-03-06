Reseña de libro: «Escuchando Radio. Canciones que inspiraron a Jorge González» de Johanna Watson

Por Crístofer Rodríguez

La crónica como formato, la entrevista como medio y los grandes ídolos de la canción popular como objeto de interés, son las tres parcelas que componen la obra de Johanna Watson, publicista devenida en escritora, reportera musical y autora de “Escuchando Radio. Canciones que inspiraron a Jorge González”.

Estos elementos son también los que constituyen de manera tácita su más reciente publicación, cruzada por su experiencia personal como melómana, su admiración por Jorge González y su oficio para encauzar conversaciones ágiles y con ciertas dosis de profundidad que justifican la edición, porque ¿Qué puede escribirse sobre Jorge que no se haya escrito ya? La vasta vida y obra de uno de los nombres claves de la cultura popular latinoamericana del reciente medio siglo ha sido revisitada desde distintas disciplinas con una permanencia y densidad editorial incomparable a otros artistas nacionales, sin embargo, hacerlo bajo una perspectiva exclusivamente melómana y con un estilo fresco y cercano renueva convicciones e intereses sobre un tema por el que aún tenemos sed.

A grueso modo, el libro se organiza en once capítulos, cada uno correspondiente a una canción que sirve como sustento e hilo conductor de la conversación que la autora mantiene con el músico. Así, un capítulo como “Pobrecito mortal (Florcita Motuda)” indaga en elementos específicos de la canción (el gusto de González por su letra, melodía o instrumentación), como en aspectos biográficos y satelitales que van desde recuerdos familiares a críticas a la industria y el legado del artista en la cultura musical chilena. Ejercicio que se repite con otros clásicos diversos como “I’m not in love (10 cc)”, “Esquemas juveniles (Javiera Mena)”, “Patience (Guns N’ Roses) y “Walking in my shoes (Depeche Mode)”.

La apuesta permite relevar, a través de la misma voz de González, algunas dimensiones poco conocidas de sus gustos, intereses, influencias y visión artística, desmitificando prejuicios asociados a su figura. Algunos ejemplos son la lectura que el músico realiza de la obra de Violeta Parra y Los Jaivas, fundamentales en su formación artística y humana al entregarle lecciones sobre belleza e identidad. A Los Jaivas en particular los describe como magos, capaces de convertir una canción en un sueño que crece y vuela con vida propia. En el caso de Violeta, la considera una hechicera que abrió caminos, superando la imagen del macho creador engrupido y una ferviente representante del peso que el arte puede llegar a tener frente al artificio de los tiempos modernos. Hallazgos que se nutren de otras fuentes como reportajes y citas de músicos como Albert Hammond y Álvaro Henríquez, así como anécdotas personales y un ir y venir de referencias cruzadas sobre gustos y pasiones.

No obstante, la investigación deja algunas dudas que cobran peso hacia el final de la lectura. La elección de las canciones, la ausencia de un análisis más estructural o musicológico sobre las mismas y el vacío de marcos teóricos o contextuales que ayuden a objetivizar las conclusiones a las que llega la autora, son flancos abiertos en un relato que, aunque aporta con descubrimientos sustantivos, carece de una sustancia que a veces asoma, pero que no alcanza a consolidarse. Sin embargo, esta lectura más experiencial y subjetiva, es desarrollada de manera honesta por Watson, quien asume y transparenta los objetivos y limitaciones de la investigación. Es, en definitiva, un libro sobre Jorge González que escarba en lo humano, mediante el amor por la música y la pasión que tanto autora como protagonista sienten al dedicar horas de su vida a lo que más aman. Watson lo hace de manera cercana, horizontal y humilde, sirviendo a los lectores un texto amable y que sitúa a Jorge como un ídolo tan humano como sus fanáticos y un rebelde con causa cuya relación simbiótica con las canciones han dado forma al compositor más importante del rock y el pop nacional.