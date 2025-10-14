Rockódromo anuncia su cartel 2025, liderado por Francisca Valenzuela, Illapu, Princesa Alba y Soulfía

El festival Rockódromo de Valparaíso inaugura una nueva década con el anuncio de su cartel 2025, consolidándose como el escenario que fusiona a leyendas de la música chilena con talentos emergentes. El evento, organizado por el Ministerio de las Culturas a través de Escuelas de Rock y Música Popular, se realizará del 27 al 30 de noviembre en distintos puntos de la ciudad puerto.



La edición número 21 de Rockódromo estará encabezada por un cruce de estilos que incluye pop, folclor, metal y música urbana, todos con acceso gratuito para el público.

Leyendas, pop y rap urbano: los protagonistas

El cartel 2025 de Rockódromo destaca por su diversidad generacional y estilística, reuniendo a artistas con más de 50 años de trayectoria junto a figuras contemporáneas. Liderando la convocatoria están Francisca Valenzuela y las leyendas del folclor andino Illapu y Quilapayún. El Festival también confirma la actualidad del pop urbano con la presencia de Princesa Alba y Soulfía, además de la referente del pop electrónico Javiera Mena.

El metal de exportación de Criminal y el debut de Saiko en la fiesta porteña prometen gran convocatoria, junto a bandas esenciales como Kuervos del Sur y Yajaira. Completan el listado Bronko Yotte, Catalina y las Bordonas de Oro y el cantautor Chinoy.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, destacó que el festival «se consolida como una importante vitrina para toda la música chilena,» un espacio que permite a artistas de trayectoria compartir escenario con quienes están recién forjándose un camino, todo pensado para disfrutar de esta fiesta de manera gratuita y segura.

Red Rockódromo: un Festival de alcance nacional

El festival fija a la Plaza Sotomayor y el Barrio Puerto como su enclave principal, sumando actividades en el Teatro Municipal y el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas (Centex).

Además, Rockódromo 2025 será el hito final de la Red Rockódromo, un circuito de 16 festivales regionales que se extienden desde Arica hasta Magallanes. Cada uno de estos encuentros selecciona a una agrupación para viajar a Valparaíso y representar a su región sobre el escenario central, asegurando que el festival sea verdaderamente una fiesta de la música chilena de todas las coordenadas del país.



Toda la programación de Rockódromo 2025 aquí.



Fuente: Cultura.gob.cl.

Gracias.