Rosario Alfonso anuncia su primera gira nacional con banda completa para abril

Tras un exitoso debut en Santiago, la cantautora Rosario Alfonso confirmó los detalles de su gira más ambiciosa hasta la fecha. A partir del 8 de abril, la artista iniciará un recorrido por el sur y centro del país para presentar en vivo «Cómo enamorarse con el corazón partío», su reciente producción discográfica, por primera vez acompañada de su formación instrumental completa.

El itinerario comenzará en Concepción y continuará por Temuco, Puerto Varas y Valdivia durante la segunda semana de abril. El cierre del tour está programado para la segunda quincena del mes, con estaciones en La Serena (19 de abril) y un gran final en el Parque Cultural de Valparaíso el sábado 25.

Un manual emocional en el escenario

El nuevo álbum, que explora las diversas aristas del romance y el desamor de forma lúdica, será el eje central de un repertorio que también incluirá los éxitos que la han posicionado en la escena latinoamericana desde 2018. Según la propia artista, este tour busca saldar una deuda con su audiencia regional tras el lleno total obtenido en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas en enero pasado.

Alfonso describe sus presentaciones como una experiencia transversal y acogedora:

«Mis conciertos son un espacio para conectarse con el lado más romántico… cualquiera que tenga un corazón sensible se va a sentir tocado por las canciones».

Entradas

Para este recorrido, la compositora estará respaldada por Vicente Godoy, Tomás Cordero, Lucas Achondo y Felipe Ibar. Juntos darán vida a temas nuevos como «Besos de frutillita» y «Si bien fue poco», buscando replicar la energía de sus shows en la capital.

«Estoy entusiasmada con esta gira. Me encantaría encontrarme con esos fans que me piden conciertos y cumplir la promesa de tocar en sus ciudades».

Las entradas para todas las fechas ya se encuentran disponibles a través del sistema PortalTickets.

Escucha «Cómo enamorarse con el corazón partío».

Fuente: Musicachilena.cl.

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