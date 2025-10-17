Rosita Beas reconfigura la iconografía religiosa con íconos contemporáneos en Santos Populares

La vanguardista Galería Suyai TV invita a la exhibición virtual de Santos Populares, el nuevo libro de artista de Rosita Beas, en su plataforma online. La obra se establece como un diálogo visual, profundamente emotivo y político, que aborda las devociones populares desde una óptica contemporánea, irreverente y llena de luz.

Santos Populares entrelaza magistralmente el humor y la espiritualidad con la memoria colectiva, reconfigurando el imaginario religioso con rostros y cuerpos que son parte de nuestra cultura cotidiana chilena. Inspirada por la estética de las estampitas religiosas, los libros de oración y las devociones heredadas de madres y abuelas, Rosita Beas actualiza estos símbolos.

La artista sustituye a las figuras tradicionales por íconos contemporáneos y figuras queridas, convirtiéndolos en estos nuevos santos populares. Así, figuras como la cantautora Violeta Parra o el comunicador Felipe Camiroaga exhiben su corazón encendido, no como promesa trascendental, sino como un poderoso gesto de resistencia, afecto y lucha en el presente.

La crítica e investigadora Macarena González Franzani subraya el poder del trabajo: “Rosita toma esas formas, las pone en juego y les da actualidad… Ya no es Jesús de Nazaret, sino Violeta Parra o Felipe Camiroaga quienes muestran su corazón ardiendo para desafiar los discursos de poder y ofrecerlos a quienes se atreven a situar su esperanza en este mundo y no en otro…”.

El libro de artista de Rosita Beas desafía lo solemne con ternura, humor y profunda memoria. Se trata de una publicación virtual que invita a creer en lo colectivo, en lo inesperado y en la potencia de lo cotidiano para gestar milagros reales y presentes. Las estampas de colores brillantes y los rostros queridos invocan no solo lo sagrado, sino también la posibilidad de una espiritualidad situada, crítica y humanizadora.

Coordenadas

Santos Populares, libro de artista virtual de Rosita Beas.

La obra puede visitarse en la plataforma Galería Suyai TV, accediendo a través de este link.