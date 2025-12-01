«S.O.S. Mamis» se despide y confirma sus últimas 4 funciones en Santiago y regiones

El proyecto “S.O.S Mamis” nació durante la pandemia logrando una increíble complicidad con las mujeres, las que integran una comunidad en Instagram que supera los 192 mil seguidores.

«S.O.S. Mamis» se despide y confirma sus últimas 4 funciones en Santiago y regiones
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La comedia más exitosa de los últimos años se está despidiendo de los escenarios, y de una historia que ha cautivado al público de todo Chile.

Para cerrar el año, “S.O.S. Mamis” inició una gira de despedida el 08 de noviembre en Santa Cruz, y ahora se presentará este 6 de diciembre en Enjoy Santiago para luego continuar el 9 de enero en el Casino de Talca, el 20 de febrero en el Dreams de Puerto Varas y el 21 de febrero en el Teatro Municipal de Viña del Mar, pudiendo agregarse nueva fechas al calendario.

Con miles de espectadores y varias temporadas, las mamis Loreto Aravena (Luna), Jenny Cavallo (Clarita), Paz Bascuñán (Trini) y Tamara Acosta (Milagros), se subirán al escenario por última vez para concluir una etapa y hacer reír al público con sus divertidas escenas y agudo sentido del humor, sobre temas como la crianza, la sexualidad y la amistad.

El proyecto “S.O.S Mamis” nació durante la pandemia logrando una increíble complicidad con las mujeres, las que integran una comunidad en Instagram que supera los 192 mil seguidores.

Así, en su primera temporada, la obra superó los 40 mil espectadores, con más de 50 funciones en todo el territorio nacional, incluido Rapa Nui.

Este éxito en la taquilla estuvo precedido por la extraordinaria aceptación que tuvo la serie web, junto con las dos películas y una serie estrenadas en Amazon Prime Video.

Calendario gira de despedida

06 de diciembre – ENJOY SANTIAGO
09 de enero – CASINO TALCA
20 de febrero – CASINO DREAMS PUERTO VARAS
21 de febrero – TEATRO MUNICIPAL VIÑA DEL MAR

En “S.O.S Mamis”, estas mujeres, cada una con su personalidad -la madre religiosa, la despistada, la mamá alfa y la mística- hacen de las suyas en un espectáculo redondo, donde el humor, la diversión y las risas están garantizadas.

Relacionados

El Ciudadano

Tres “Viejas de Mierda” se toman el escenario del CEINA, en Santiago Centro

Hace 3 meses
El Ciudadano

Santiago: Llega al Teatro UC obra inspirada en la vida de Diana Aron, periodista chilena-judía detenida y desaparecida por la DINA en 1974

Hace 3 meses
El Ciudadano

Teatro de Bolsillo presenta "Anatomía de un fracaso"

Hace 3 meses
El Ciudadano

Municipalidad de Santiago despide a funcionaria del Instituto Nacional pese a orden judicial que ordena su reintegro

Hace 3 semanas
El Ciudadano

El hombre trascendente y transversal

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Cuestionando los límites de la representación: Últimas funciones de "Figuraciones" en Teatro La Memoria

Hace 2 meses
El Ciudadano

Santiago: Sindicatos de Cencosud se manifestaron en el Costanera Center por ola de despidos masivos

Hace 2 meses
El Ciudadano

Obra "La Fundación" vuelve al Teatro Camilo Henríquez: Una sátira sobre el pinochetismo que incomoda y hace reír

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Mauricio Redolés celebra 50 años de trayectoria con gira gratuita en Santiago

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano