«S.O.S. Mamis» se despide y confirma sus últimas 4 funciones en Santiago y regiones

La comedia más exitosa de los últimos años se está despidiendo de los escenarios, y de una historia que ha cautivado al público de todo Chile.

Para cerrar el año, “S.O.S. Mamis” inició una gira de despedida el 08 de noviembre en Santa Cruz, y ahora se presentará este 6 de diciembre en Enjoy Santiago para luego continuar el 9 de enero en el Casino de Talca, el 20 de febrero en el Dreams de Puerto Varas y el 21 de febrero en el Teatro Municipal de Viña del Mar, pudiendo agregarse nueva fechas al calendario.

Con miles de espectadores y varias temporadas, las mamis Loreto Aravena (Luna), Jenny Cavallo (Clarita), Paz Bascuñán (Trini) y Tamara Acosta (Milagros), se subirán al escenario por última vez para concluir una etapa y hacer reír al público con sus divertidas escenas y agudo sentido del humor, sobre temas como la crianza, la sexualidad y la amistad.

El proyecto “S.O.S Mamis” nació durante la pandemia logrando una increíble complicidad con las mujeres, las que integran una comunidad en Instagram que supera los 192 mil seguidores.

Así, en su primera temporada, la obra superó los 40 mil espectadores, con más de 50 funciones en todo el territorio nacional, incluido Rapa Nui.

Este éxito en la taquilla estuvo precedido por la extraordinaria aceptación que tuvo la serie web, junto con las dos películas y una serie estrenadas en Amazon Prime Video.

Calendario gira de despedida

06 de diciembre – ENJOY SANTIAGO

09 de enero – CASINO TALCA

20 de febrero – CASINO DREAMS PUERTO VARAS

21 de febrero – TEATRO MUNICIPAL VIÑA DEL MAR