Sacrificio en la frontera: el rostro humano de un drama continental

Mientras la crisis migratoria sigue copando los titulares – con miles de familias arriesgando la vida para cruzar fronteras en busca de un futuro mejor -, Sacrificio en la frontera de la periodista y documentalista Cecilia Domeyko, emerge como una obra profundamente conmovedora y urgente. Esta historia de ficción se inspira en más de una década de investigaciones y entrevistas a migrantes latinoamericanos, para ofrecer una mirada íntima, desgarradora y necesaria sobre uno de los dramas más silenciados: el robo y el tráfico de niños.

Sacrificio en la frontera tuvo un exitoso estreno en Estados Unidos, donde su versión en inglés fue publicada en 2022. La edición en castellano, ahora con Editorial Forja, llega con fuerza al público latinoamericano, con especial foco en Chile, país natal de la autora. También se anticipa una edición en alemán para este año, lo que refleja el interés global por esta problemática.

Con una prosa vibrante y un ritmo de suspenso absorbente, Domeyko narra el calvario de una joven madre que emprende una peligrosa travesía desde México hasta la frontera norte, donde su hijo está arrebatado en medio del cruce. A partir de allí comienza una odisea marcada por el dolor, la resiliencia y la incansable búsqueda de la verdad.

«Cuando escribí Sacrificio en la Frontera , lo hice con el corazón en la mano. Fue mi forma de dar voz a tantas madres que, como Yoali, han perdido a sus hijos en la ruta migratoria. Hoy siento que su historia, dolor, amor y lucha pueden llegar aún más lejos. Esta novela nació de más de diez años de entrevistas, de escuchar el llanto y la esperanza de quienes han cruzado fronteras en busca de una vida mejor. No es sólo ficción. Es una realidad urgente que no podemos ignorar”, comenta su autora, Cecilia Domeyko.

En el lanzamiento del libro, la reconocida periodista y exdiplomática, Odette Magnet, destacó que «en un contexto global marcado por la migración forzada, el abuso infantil, el narcotráfico y el tráfico de personas, esta novela aborda con sensibilidad y fuerza temas que están más vigentes que nunca. Con un coro de voces muy distintas, nos sumerge en una atmósfera de sacrificio, miedo y violencia que resuena especialmente en las fronteras de hoy. Lo notable es que, a pesar del horror que se describe, la autora evita las Sus personajes son profundamente humanos, reconocibles, reales. Esa es su gran fortaleza”.

Por su parte, el periodista Erick Bellido aseguró que «este es un libro que te agarra y no te suelta. Sacrificio en la frontera se lee con voracidad, no solo por su calidad narrativa, sino porque está profundamente conectado con la realidad. Aunque es una obra de ficción, lo que encontramos en sus páginas no es solo una historia poderosa, sino un reflejo estremecedor de delitos actuales: la trata, el engaño, la coacción, la esclavitud moderna. Este libro hay que leerlo con atención y con el corazón abierto, porque nos enfrenta, de forma brutal y necesaria, a una realidad que no podemos seguir ignorando”.

Cecilia Domeyko ha sido reconocida con más de 60 premios internacionales por sus trabajos audiovisuales y escritos, donde destaca por su compromiso con temas sociales y por su capacidad narrativa para convertir la denuncia en arte. Su fundación, Mariposa Cultural Foundation, continúa generando impacto a través de proyectos que promueven los derechos de las mujeres, los niños y el medio ambiente.

Luego de su éxito en Estados Unidos, ahora con Sacrificio en la frontera busca llegar al corazón de los chilenos. Porque este libro no es solo una historia para leer: es una historia para no olvidar.

Ya está disponible en editorialforja.cl y en las principales librerías del país.

Por Daniela Valle L.