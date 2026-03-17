Santiago: 12 obras encienden la cartelera de abril del Teatro Mori

Doce obras protagonizarán y encenderán la cartelera del Teatro Mori durante el mes de abril, en sus cuatro escenarios en Santiago -Parque Arauco, Bellavista, Vitacura y Recoleta-.

En primer lugar, el telón se abrirá en Teatro Mori Bellavista con la obra «Sentimientos», de Carla Zúñiga, montaje que sitúa en el centro de la trama a una adolescente expuesta al juicio público tras un hecho que irrumpe violentamente en su intimidad.

A través de una puesta en escena cruda y directa, la obra indaga en las consecuencias de la viralización, la violencia mediática y los mecanismos de control que la sociedad ejerce sobre los cuerpos y la sexualidad femenina. Un montaje incómodo y contundente que interpela de frente a la audiencia y pone en tensión los mandatos sociales de nuestro tiempo.

«Sentimientos», dirigida por María José Pizarro y la compañía Colectivo CTM, se presentará del 19 de marzo al 18 de abril, de jueves a sábado, a las 20.00 horas. Entrada general: $10.000 y estudiantes: $5.000.

«Sentimientos»

También, en el mismo escenario de Mori Bellavista, se presentará la obra «Parecido a la felicidad», del histórico dramaturgo chileno Alejandro Sieveking, y que fue estrenada el 12 de septiembre de 1959 bajo la dirección de Víctor Jara. Ahora, regresa a las tablas nacionales dirigida por Moira Miller y la compañía La Mafia Teatro.

Esta pieza retrata el cruce entre amistad, amor y deseo en el marco de un triángulo amoroso. Una joven decide convivir con el hombre que ama, desafiando las normas sociales de la época, mientras dos grandes amigos comparten sueños y proyecciones de una vida mejor, en un contexto marcado por el inicio de profundas transformaciones culturales, institucionales y morales.

«Parecido a la felicidad» estará en cartelera del 23 de abril al 9 de mayo, de jueves a sábado, a las 20.00 horas. Entrada general: $14.000.

«Parecido a la felicidad»

Por su parte, en el escenario de Teatro Mori Recoleta se presentará «Jesucristo Superstar», a cargo de la Agrupación Cultural Volaverunt, quien presenta una impactante y renovada versión de este musical, con más de 20 artistas en escena, entre músicos en vivo, cantantes, actores y bailarines.

Así, ambientada en el año 2159, esta nueva versión se sitúa en un futuro distópico marcado por la escasez de recursos y los desastres provocados por la humanidad, donde la fe y las creencias de los sobrevivientes entran en crisis. Un espectáculo que tensiona poder y espiritualidad desde una mirada contemporánea.

«Jesucristo Superstar» estará en cartelera de Mori Recoleta del 27 de marzo al 5 de abril, de jueves a sábado, a las 20.00 horas, y los domingos a las 19.00 horas. Entrada general: $15.000.

«Jesucristo Superstar»

También en Mori Recoleta estará en cartelera «Nueva Zelanda», con la dirección y dramaturgia de Antenor Allendes. Esta pieza transporta al público a un Santiago de 2032, donde una crisis ha dejado a gran parte de la población cesante, enferma y sumida en la incertidumbre ante un posible fin del mundo.

Así, a través de situaciones absurdas, existencialistas y cargadas de comedia negra, la obra propone una reflexión sobre el futuro, el destino y la muerte en un escenario inquietantemente cercano para Chile y el mundo: ¿Somos capaces de decidir nuestro porvenir, o ya estamos condenados?

Las funciones de «Nueva Zelanda» en Mori Recoleta serán del 9 al 19 de abril (excepto el domingo 12 de abril donde no habrá función), de jueves a sábado a las 20.00 horas, y domingo a las 19.00 horas. Entrada general: $10.000 Estudiantes y tercera edad: $6.000.

«Nueva Zelanda»

«Cadáveres» es la tercera obra que ofrecerá sus funciones en Teatro Mori Recoleta. Este montaje cuenta la historia de una ola polar que arrasa el planeta y en Santiago de Chile, los cadáveres congelados se acumulan en las calles. El fin del animal humano parece inminente. En medio de ese paisaje apocalíptico, un viajero recorre realidades paralelas en busca de su madre, enfrentándose en cada dimensión a distintas versiones de sí mismo y al colapso inevitable del mundo.

Esta pieza teatral propone una inquietante visión de un futuro cada vez más próximo, utilizando el multiverso como recurso para explorar la identidad, el cambio climático y la maternidad en un escenario marcado por la extinción y la pregunta esencial: ¿Quiénes somos cuando todo se desmorona?

«Cadáveres», con la dramaturgia y dirección de Eduardo Fuenzalida, se presentará en Mori Recoleta del 23 de abril al 3 de mayo, de jueves a sábado a las 20.00 horas, y domingos a las 19.00 horas. Entrada general: $10.000, y estudiantes y tercera edad: $6.000.

«Cadáveres»

En la sala de Teatro Mori en el Parque Arauco, en tanto, se presentará «Te amo, eres perfecto, ahora cambia», un musical dirigido por Felipe Contreras -con el elenco de la compañía La Guitarra Producciones-, que llega directamente desde Broadway a Chile para explorar todo aquello que siempre se quiso saber sobre el amor y las relaciones, pero que rara vez se formula en voz alta.

A través de 17 viñetas —que recorren desde las primeras e incómodas citas hasta el amor en la tercera edad, pasando por el matrimonio, la llegada de los hijos, el nido vacío y la separación— la obra transita por las distintas etapas de la vida en pareja. Cuatro intérpretes dan vida a más de cuarenta personajes en una comedia con música en vivo que invita a reírse del amor y, al mismo tiempo, a reencontrarse con él.

«Te amo, eres perfecto, ahora cambia» tendrá sus funciones en Mori Parque Arauco entre el 9 y el 30 de abril, todos los jueves a las 20.00 horas. La entrada general vale $18.000.

«Te amo, eres perfecto, ahora cambia»

En el escenario de Parque Arauco además estará presentándose la obra «Antes», del autor Antonio Zisis. Una historia que aborda el amor, el paso del tiempo y las decisiones que transforman la vida, con la dirección de Rodrigo Sepúlveda.

Inspirada en la trilogía de Richard Linklater, la obra retrata tres encuentros a lo largo de 20 años entre dos personas cuyas vidas toman rumbos distintos, pero que se cruzan una y otra vez. Con el ‘¿qué habría sido si…?’ como motor narrativo, la pieza explora cómo cada elección —por pequeña que parezca— puede cambiarlo todo.

«Antes» se presentará entre el 3 y el 25 de abril, los viernes y sábado a las 20.00 horas. Entrada general: $20.000.

«Antes»

«Tóxicas» es la tercera obra que estará en la cartelera de Mori Parque Arauco durante el mes de abril. Se trata de una comedia negra que explora con ironía y humor la complejidad de las relaciones humanas marcadas por la toxicidad emocional. El elenco está conformado por Natalia Valdebenito, Javiera Contador y Karol Blum, con la dirección de Carla Zúñiga.

A través de una estructura episódica, la obra presenta tres diferentes historias de mujeres que buscan enfrentar dinámicas dañinas en sus vínculos personales aspirando a tener relaciones más saludables. Sin embargo, descubrirán que la deconstrucción, el camino hacia la coherencia y el cambio, es más desafiante de lo que pensaban.

«Tóxicas» dirá presente en Mori Parque Arauco del 3 al 18 de abril, los días viernes y sábado, a las 22.15 horas. Entrada general: $18.000.

«Tóxicas»

Finalmente, la sala de Parque Arauco tendrá las funciones de «Entre libros: Una aventura de Tico y sus amigos», un espectáculo donde títeres, música y mapping se combinan en una experiencia escénica única junto a Tico y sus amigos, en una historia que invita a dejar las pantallas de lado y sumergirse en el universo mágico de los libros.

En su viaje a la biblioteca, Tico se encontrará con entrañables personajes como el Principito, Don Quijote y hasta un Tiranosaurio Rex. Un show lleno de imaginación que promete una experiencia inolvidable para toda la familia, con la dirección de Alexander Ramos y la dramaturgia de Pierina Fonseca.

«Entre libros: una aventura de Tico y sus amigos» tendrá 3 funciones en Mori Parque Arauco los días 5, 12, y 26 de abril a las 16.00 horas. La entrada general vale $8.000 y los niños/as $6.000.

«Entre libros: una aventura de Tico y sus amigos»

La cartelera de abril se cierra en la sala de Teatro Mori Vitacura. Allí se presentará la comedia «Ya no te gusto, ¿verdad?», protagonizada por Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz, con la dirección de Santiago Ramírez y la compañía Teatro Aparte. Esta obra cuenta la historia de una pareja que decide regresar al hotel donde celebraron su luna de miel, esta vez para festejar 30 años de matrimonio.

Pero, lo que comienza como una celebración, pronto da paso a las clásicas —y eternas— diferencias en torno al amor y la convivencia: él quiere sexo, ella quiere conversar; él cree que todo marcha perfecto, ella siente que están en crisis. Así, con humor y ternura, la obra retrata los desencuentros de una relación que, pese al paso del tiempo, lucha por mantenerse en pie.

«Ya no te gusto, ¿verdad?» tendrá funciones del 13 de marzo al 2 de mayo (excepto el jueves 23 de abril donde no habrá función), de jueves a sábado a las 20.30 horas. Entrada general: $25.000.

«Ya no te gusto, ¿verdad?»

En la misma sala de Mori Vitacura se presentará «Melodías en el aire», con la dirección y dramaturgia de Layla Raña Kanacri y el elenco de la Compañía Aranwa. En esta obra, tres niños juegan en una plaza cuando descubren mensajes y melodías presentes en el aire, sonidos que los invitan a emprender un viaje musical por el mundo y las estrellas para regresar finalmente a su país con una pequeña pieza de cueca.

La música original de la compañía, interpretada en vivo, guía este recorrido por Brasil, China, el mundo árabe, EEUU y Cuba, dando forma a un montaje lleno de juegos, texturas y secuencias corporales. La pieza fue ganadora del Premio a Mejor Obra en el Festival Internacional de Buenos Aires (FITBA). Tiene una duración de 30 minutos e incluye un cierre participativo de juego escénico junto al elenco.

Las funciones de «Melodías en el aire» son desde el 8 de marzo al 26 de abril, todos los domingos a las 16.00 horas. Entrada general: $8.000 Niños y niñas: $6.000.

«Melodías en el aire»

Por último, está la obra «Soy el único que no me conozco», un stand up protagonizado por Felipe Izquierdo que en esta nueva entrega nos invita a cuestionar la realidad que nos rodea, planteando la sospecha de que todo podría ser parte de un gran complot.

Con su afilado ingenio, Izquierdo nos sumerge en un mundo donde las expectativas están sobrevaloradas y el humor es la mejor forma de enfrentar la confusión. Una oportunidad imperdible de disfrutar de una tarde llena de risas y reflexión con uno de los comediantes más destacados del momento.

«Soy el único que no me conozco» estará en cartelera del 5 al 26 de abril, todos los domingos a las 19.30 horas. Entrada general: $18.000.

«Soy el único que no me conozco»

Para más informaciones sobre la cartelera puedes visitar el sitio web de Teatro Mori (click aquí)

El Ciudadano