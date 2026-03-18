Santiago: Camila Vaccaro presenta en concierto su tercer disco «El Gabinete de las Condenadas»

Consolidada como una de las voces más singulares y arriesgadas de la nueva canción chilena, la artista Camila Vaccaro vuelve a los escenarios con una obra que cruza música, memoria histórica y puesta en escena, en un espectáculo que trasciende el formato concierto para transformarse en una experiencia escénica inmersiva.

Se trata de «El Gabinete de las Condenadas», proyecto musical y performático que rinde homenaje a 7 mujeres de distintas épocas de la historia de Chile, cuyas vidas fueron marcadas por la condena social, judicial, religiosa o mediática.

A dos años de su lanzamiento discográfico, la obra se reactiva en escena como un ejercicio artístico de memoria, justicia simbólica y reflexión crítica sobre el lugar de las mujeres en la historia oficial.

«Este concierto es historia, es educación. En tiempos de tanto negacionismo, se vuelve un espacio de memoria y experiencia significativa. Un espacio sensible que es importante que exista», plantea Camila Vaccaro.

Así, lejos de la estructura tradicional del recital, la experiencia comienza en el espacio de recepción, donde el público puede recorrer la sala leyendo las semblanzas de las mujeres que inspiran cada canción, junto a citas y textos reunidos durante el proceso de investigación.

Estas reseñas, elaboradas junto a Paola Miño, permiten un primer acercamiento al universo conceptual del proyecto. Además, en este mismo espacio, las y los asistentes pueden dejar su propia «condena» en un buzón secreto, incorporándose activamente a la dimensión colectiva y viva de esta obra en permanente mutación.

Un disco como acto de memoria

Publicado en 2024, «El Gabinete de las Condenadas» es la tercera producción fonográfica de Camila Vaccaro. El álbum reúne 7 historias de mujeres —Rosa Faúndez, Carmen Marín, María Soledad Opazo, María del Carmen Martínez, María Angélica Andreoli Bravo, María Hernández ‘La Pulga’ y ‘La del Patio’—, además de 4 temas que funcionan como marco narrativo de una historia mayor.

Musicalmente, el disco transita por una paleta diversa que dialoga con el folclor (Las Condenadas), la ranchera (El Abrazo del Vino), el rock de raíz (La Desviada) y la reflexión identitaria (Chile), consolidando un lenguaje propio donde convergen la canción popular, la experimentación sonora y la poética social.

El álbum fue grabado en vivo durante el invierno de 2023 en Estudios La Makinita, y su arte visual estuvo a cargo de Carla Vaccaro, quien junto a Paola Miño desarrolló además un fanzine ilustrado que acompaña el proyecto, integrando imagen, texto y música en una propuesta editorial expandida.

El concierto se realizará el jueves 26 de marzo, a las 20:30 hrs. en la Sala SCD Egaña. Las entradas ya están a la venta en portaldisc.com

Trayectoria

Camila Vaccaro es compositora, intérprete e instrumentista chilena. Su trabajo fusiona la palabra con sonoridades del acordeón, piano, jarana y bombo legüero. Ha publicado los discos «La Bruja» (2018), «Drama Dramática» (2023) y «El Gabinete de las Condenadas» (2024), consolidando un lenguaje propio donde dialogan la música popular, el rock y la improvisación.

En tanto, la banda Los Reales está integrada por Rodrigo Rojas en guitarra eléctrica, Edén Carrasco en saxo y bajo eléctrico y Pancho Craddock en batería.

El Ciudadano