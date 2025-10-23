Santiago: Espectáculo «Queen Sinfónico» llega al Teatro CA660 con el cantante italiano Michele Cortese en la voz

Con arreglos sinfónicos especialmente creados para esta ocasión, el público podrá redescubrir clásicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Somebody to Love y The Show Must Go On, presentados en un formato que resalta su potencia y devuelve al público la intensidad de la experiencia original de Queen.

Merlín Comunicaciones anunció la realización de 4 funciones exclusivas en Santiago de «Queen Sinfónico», espectáculo que une el legado inmortal de la banda británica Queen con la majestuosidad de una orquesta sinfónica.

Con arreglos sinfónicos especialmente creados para esta ocasión, el público podrá redescubrir clásicos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Somebody to Love y The Show Must Go On, presentados en un formato que resalta su potencia y devuelve al público la intensidad de la experiencia original de Queen.

El espectáculo contará con la voz estelar de Michele Cortese, cantante italiano de reconocimiento internacional, ganador del Festival de Viña del Mar y del programa Factor X Italia, cuya potencia vocal y carisma lo convierten en un intérprete capaz de honrar el legado de Freddie Mercury con autenticidad y respeto.

A él se suma la Orquesta Filodramática de Chile, una de las agrupaciones musicales más destacadas del país, que dará vida a los arreglos sinfónicos con su solidez y calidad interpretativa, bajo la dirección del maestro Eduardo Gajardo Schmidlin, quien conducirá esta fusión entre la energía del rock y la riqueza de la tradición orquestal.

“Con Queen Sinfónico buscamos dar nueva vida a los clásicos de la banda, llevándolos al lenguaje orquestal. Es un homenaje respetuoso y apasionado, donde rock y sinfonía se encuentran para emocionar al público, en solo cuatro funciones exclusivas”, comenta Gian Paolo Martelli, Director Artístico de Merlín Comunicaciones.

Funciones:

Jueves 20 de noviembre – 20:00 hrs
Viernes 21 de noviembre – 20:00 hrs
Sábado 22 de noviembre – 17:00 hrs
Sábado 22 de noviembre – 20:00 hrs
Teatro CA660 Fundación CorpArtes 
Rosario Norte 660, Las Condes
Venta de entradas en ticketplus.cl

