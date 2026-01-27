Santiago: Estrenan comedia chilena que pone en escena la incertidumbre laboral

¿Qué pasa cuando la vida se reduce a esperar? ¿Qué se dice, qué se imagina, qué se posterga mientras la oportunidad prometida no aparece?

«En la banca, si te he visto no me acuerdo», obra del dramaturgo chileno Francisco González Hermosilla, propone en clave comedia una mirada sobre la espera y las promesas que no terminan de cumplirse.

La acción transcurre en un espacio mínimo: una banca. Allí coinciden Sara, Checho, Ivo y Lily, 4 personas que esperan ser atendidas por una figura ausente —el ‘pelao Astudillo’—, personaje que nunca aparece, pero cuya presencia se impone como símbolo de la burocracia, las promesas incumplidas y las oportunidades siempre postergadas.

Así, mientras esperan, los cuatro conversan, discuten, fantasean y se observan, dejando ver sus aspiraciones, frustraciones y distintas formas de enfrentar una realidad incierta.

La comedia avanza a partir de diálogos simples, de un lenguaje profundamente chileno y coloquial, y de situaciones reconocibles que construyen una relación inmediata con el público. Al respecto, el director del montaje, Javier Mora, comenta que «es una obra sin grandes pretensiones, que nace con la idea de entretener y de mirarnos en el espejo de la espera. Hoy, de una u otra forma, todas y todos estamos esperando algo».

En ese sentido, agrega Mora, «la banca es un símbolo muy simple pero muy potente. Ahí aparece esa espera individual, esa sensación de que algo puede pasar… o no. Los personajes van igual, por si acaso, porque siempre queda la esperanza mínima de que algo se mueva».

El elenco está integrado por Cata Vera, Cinthya Fuenzalida, Carlos Valenzuela y Javier Mora, quienes dan vida a un grupo diverso y complementario: Sara, la optimista que se resiste a perder la esperanza; Lily, oportunista y seductora, que sabe lo que quiere y utiliza sus herramientas para conseguirlo; Checho, el indeciso permanente, que busca su lugar sin encontrarlo; e Ivo, el más callejero y realista del grupo, un vividor que no cree demasiado en que la espera resulte, pero que igual va «por si acaso».

Coordenadas

El estreno de «En la banca, si te he visto no me acuerdo» se realizará el sábado 31 de enero de 2026 en Sala Los Leones, con apertura de puertas a las 20:00 horas e inicio de la función a las 21:00 horas.

La Sala Los Leones está ubicada en Ernesto Pinto Lagarrigue 354, Santiago.

