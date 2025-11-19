Del 29 de noviembre al 6 de diciembre

Santiago: Festival Pulso Lírico presentó la programación de su tercera versión

Entre las actividades, destaca el Micrófono Abierto Pulso, con la participación de la escritora Lina Meruane y los poetas Natalia Rojas y Juan Carlos Villavicencio, y una noche de cierre con los raperos Rayokuza y Bronko Yotte. El lanzamiento será el 29 de noviembre a las 18:00 horas en Museo del Sonido, con presentaciones de las poetas Roxana Miranda Rupailaf, Lourdes Aparición y el rapero Waikil.

Ya se puede revisar el programa completo de Pulso Lírico, festival de artes poéticas que desde su primera edición en 2023, reúne a diversos artistas vinculados a la poesía, rap, teatro y más.

En la programación de 2025 hay talleres de poesía, rap y escritura creativa, charlas, shows de rap, feria de libros y recitales poéticos, entre otras actividades de carácter gratuito.

Además, este año el festival presenta una artista internacional: la poeta peruana Lourdes Aparición. La autora, además de programar una lectura en el día de lanzamiento, el miércoles 3 de noviembre en editorial LOM (Concha y Toro 29) impartirá el taller «Mujeres de semilla y cordillera». Como broche de oro de su participación en el festival, la noche de cierre participará en un conversatorio centrado en su poemario titulado «Apacheta».

Otra propuesta es Pixel Poema: en septiembre, Pulso Lírico, en colaboración con la Escuela de Cine y Televisión de la U. de Chile, lanzó con éxito la convocatoria del concurso de videopoesía Pixel Poema, cuyos 6 videopoemas seleccionados se exhibirán el día del lanzamiento del festival, el sábado 29 de noviembre desde las 18:00 horas en el Museo del Sonido, ubicado en Huérfanos 2919, Santiago.

El lanzamiento también reunirá a la poeta Roxana Miranda Rupailaf con el rapero Waikil, en una presentación de poesía y rap, junto con la lectura de la poeta Lourdes Aparición para culminar con su correspondiente vino de honor.

Este 2025, Pulso Lírico ha programado dos días de poesía, rap y teatro, que despedirán la tercera edición del festival. La primera es la Noche Micrófono Abierto Pulso, programada para el jueves 4 de diciembre, desde las 19:00 horas en Cervecería Intrinsical (Av. Brasil 88).

La fecha iniciará con la lectura de poetas palestinos «No moriremos», con la presencia de la escritora Lina Meruane y el poeta Juan Carlos Villavicencio. Luego la poeta Natalia Rojas realizará una lectura, para dar paso a un micrófono abierto de poesía, rap y lectura dramatizada, en el marco del cierre de talleres.

El cierre del festival, en tanto, se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre desde las 15:00 horas en el centro cultural El Cucurucho, ubicado en García Reyes 259, barrio Yungay.

La destacada escritora Lina Meruane dice presente en la tercera versión de Pulso Lírico.

Fiesta!

Finalmente, está la jornada llamada ‘Fiesta Pulso Lírico’, que contará con un taller de fanzines, feria de editoriales y micrófono abierto con caña de vino para el que lee.

Además, se presentarán los libros de la poeta peruana Lourdes Aparición (“Apacheta”) y del rapero y autor Cevladé (“Dm7”), para culminar con shows de rap a cargo de Rayokuza & DJ Oezy y Bronko Yotte. Toda la información de talleres y detalles de la programación está en en el Instagram @pulsoliricofest

