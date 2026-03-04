Santiago: Galería Gabriela Mistral presenta «Performance de la sangre» de la artista Kütral Vargas Huaiquimilla

La Galería Gabriela Mistral invita a la exhibición de la exposición «Performance de la sangre», de la artista visual, escritora y performer mapuche, oriunda de Valdivia, Kütral Vargas Huaiquimilla.

La muestra —que se inaugura el 6 de marzo a las 19:00 horas— es la primera del ciclo expositivo 2026 de la Galería, y busca reflexionar sobre la experiencia íntima de vivir con VIH a través de 7 estaciones, compuestas por instalaciones, esculturas, gráficas y video-performances.

Surgida a partir de una investigación interdisciplinaria que articula poesía, narrativa, performance, farmacología, bordado, tecnologías digitales y materiales industriales, la instalación se vincula también con los debates en torno a la salud pública, en temas como la educación sexual, los derechos de salud y dignidad, salud mental y memoria social del VIH.

«Aunque la exposición nace desde el VIH, todos tenemos un cuerpo, que convive con la farmacología, con enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, hepatitis, autoinmunes, etc.), procesos de medicalización prolongada, experiencias de transición corporal (hormonas, cirugías, tratamientos continuos), dolores invisibles o estigmatizados», señaló la artista.

Se origina en una novela

«Performance de la sangre» tiene su origen en la novela homónima escrita por Kütral Vargas Huaiquimilla, publicada en 2024.

En esa línea, propone un recorrido emocional e íntimo a través de una serie de obras en las que se utilizaron materiales vinculados a la experiencia clínica, como por ejemplo: 160 frascos de medicación del Tratamiento Antirretroviral (TARV), 11.673 réplicas de píldoras impresas en 3D, 84 réplicas de píldoras en resina, relojes, flechas de carbono, entre otros.

Para la artista, un aspecto clave de la muestra es la accesibilidad y mediación, invitando al público a participar a través de la interacción con dispositivos realizados especialmente para esta ocasión, que se activarán mediante ejercicios implementados por el equipo de Mediación de la Galería e invitadas/os.

«Me gustaría transmitir que esta exposición busca proponer un giro al dolor y las experiencias alienantes de la enfermedad. Es pensar una posición sobre las vidas en general y la vida con VIH como un espacio donde caben el amor, la dignidad, el sueño y el futuro. Es una invitación a imaginar una memoria más justa y menos violenta, donde el cuerpo enfermo no sea sinónimo de vergüenza, sino de historia», agrega Kütral Vargas Huaiquimilla.

Coordenadas

Performance de la sangre, de Kutral Vargas Huaiquimilla

Del 7 de marzo al 18 de abril de 2026

Lunes a sábado de 10:00 a 18:45 horas.

Entrada liberada

Galería Gabriela Mistral

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1381, Santiago

(estación Metro Moneda).

Sobre la artista: Kütral Vargas Huaiquimilla vive y trabaja en Valdivia. Artista visual, escritora y performer mapuche, genera un ejercicio artístico anticolonial con énfasis en una mirada contemporánea a la cultura mapuche. Es autora de Performance de la Sangre (2024), Factory (2016) y La edad de los árboles (2017). Ganadora del Premio Arte y Cultura Región de Los Lagos 2017 y Mención Honrosa en Arte Público (Premio Municipal Arte Joven 2024 & 2025). Parte del Fellowship 2024-25 del Leslie Lohman Museum of Art, New York. Su obra se ha presentado en Chile y Latinoamérica, Estados Unidos. Actualmente representada por Judas Galería, Chile.

