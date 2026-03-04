Santiago: Galería Gabriela Mistral presenta «Performance de la sangre» de la artista Kütral Vargas Huaiquimilla

La muestra se inaugura el 6 de marzo (19:00 horas) y estará abierta al público hasta el 18 de abril. Es la primera del ciclo expositivo 2026 de la Galería, y busca reflexionar sobre la experiencia íntima de vivir con VIH a través de 7 estaciones, compuestas por instalaciones, esculturas, gráficas y video-performances.

Santiago: Galería Gabriela Mistral presenta «Performance de la sangre» de la artista Kütral Vargas Huaiquimilla
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Galería Gabriela Mistral invita a la exhibición de la exposición «Performance de la sangre», de la artista visual, escritora y performer mapuche, oriunda de Valdivia, Kütral Vargas Huaiquimilla.

La muestra —que se inaugura el 6 de marzo a las 19:00 horas— es la primera del ciclo expositivo 2026 de la Galería, y busca reflexionar sobre la experiencia íntima de vivir con VIH a través de 7 estaciones, compuestas por instalaciones, esculturas, gráficas y video-performances.

Surgida a partir de una investigación interdisciplinaria que articula poesía, narrativa, performance, farmacología, bordado, tecnologías digitales y materiales industriales, la instalación se vincula también con los debates en torno a la salud pública, en temas como la educación sexual, los derechos de salud y dignidad, salud mental y memoria social del VIH.

«Aunque la exposición nace desde el VIH, todos tenemos un cuerpo, que convive con la farmacología, con enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, hepatitis, autoinmunes, etc.), procesos de medicalización prolongada, experiencias de transición corporal (hormonas, cirugías, tratamientos continuos), dolores invisibles o estigmatizados», señaló la artista.

Se origina en una novela

«Performance de la sangre» tiene su origen en la novela homónima escrita por Kütral Vargas Huaiquimilla, publicada en 2024.

En esa línea, propone un recorrido emocional e íntimo a través de una serie de obras en las que se utilizaron materiales vinculados a la experiencia clínica, como por ejemplo: 160 frascos de medicación del Tratamiento Antirretroviral (TARV), 11.673 réplicas de píldoras impresas en 3D, 84 réplicas de píldoras en resina, relojes, flechas de carbono, entre otros.

Para la artista, un aspecto clave de la muestra es la accesibilidad y mediación, invitando al público a participar a través de la interacción con dispositivos realizados especialmente para esta ocasión, que se activarán mediante ejercicios implementados por el equipo de Mediación de la Galería e invitadas/os.

«Me gustaría transmitir que esta exposición busca proponer un giro al dolor y las experiencias alienantes de la enfermedad. Es pensar una posición sobre las vidas en general y la vida con VIH como un espacio donde caben el amor, la dignidad, el sueño y el futuro. Es una invitación a imaginar una memoria más justa y menos violenta, donde el cuerpo enfermo no sea sinónimo de vergüenza, sino de historia», agrega Kütral Vargas Huaiquimilla.

Coordenadas

Performance de la sangre, de Kutral Vargas Huaiquimilla
Del 7 de marzo al 18 de abril de 2026
Lunes a sábado de 10:00 a 18:45 horas.
Entrada liberada
Galería Gabriela Mistral
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1381, Santiago
(estación Metro Moneda).

Sobre la artista: Kütral Vargas Huaiquimilla vive y trabaja en Valdivia. Artista visual, escritora y performer mapuche, genera un ejercicio artístico anticolonial con énfasis en una mirada contemporánea a la cultura mapuche. Es autora de Performance de la Sangre (2024), Factory (2016) y La edad de los árboles (2017). Ganadora del Premio Arte y Cultura Región de Los Lagos 2017 y Mención Honrosa en Arte Público (Premio Municipal Arte Joven 2024 & 2025). Parte del Fellowship 2024-25 del Leslie Lohman Museum of Art, New York. Su obra se ha presentado en Chile y Latinoamérica, Estados Unidos. Actualmente representada por Judas Galería, Chile.

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

El cuerpo como territorio de vínculos en la nueva muestra de Josefina Bardí

Hace 1 semana
El Ciudadano

La intimidad de Gabriela Mistral regresa a escena con la ópera "No Tengan Miedo Si Viene La Niebla"

Hace 5 días

Ney Matogrosso Chooses Santiago, Chile to Launch His 2026 Tour

Hace 1 mes
El Ciudadano

Libro revisa desde la poesía el caso quemados en la bodega Kayser durante el estallido de 2019

Hace 3 meses
El Ciudadano

Konantü en Santiago: la muestra "Caravana del amor" invita a la reflexión en el MSSA

Hace 3 meses
El Ciudadano

Santiago's MFEST Set for January 2026 at Matucana 100 Featuring Live Performances

Hace 2 meses
El Ciudadano

Porno, no es

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Chile: Falleció Vicente Ruiz, artista clave de la contracultura y la resistencia de los '80

Hace 3 meses
El Ciudadano

Vicente Ruiz, Influential Artist of the 80s Counterculture and Resistance in Chile, Passes Away

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano