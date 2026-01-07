Santiago: Invitan a evento musical-literario en homenaje a la poeta Amanda Durán

"Misa Para Señoritas" es el nombre del encuentro cultural que servirá como un sentido homenaje a la aclamada poeta Amanda Durán, quien falleció en junio de 2025. La cita se llevará a cabo en el espacio “Santiago Secreto”, ubicado en el barrio Bellavista.

Liderada por la productora “Bajo Mundo”, un grupo de escritores, escritoras y bandas de la escena de Valparaíso y Santiago, se reunirán el sábado 10 de enero desde las 20 horas en el espacio «Santiago Secreto» para recordar la trayectoria y obra de la premiada poeta chilena Amanda Durán (en la foto), fallecida en junio de 2025. 

El encuentro busca unir las expresiones artísticas porteñas y santiaguinas. Comenzará con un segmento dedicado al «Registro y lecturas», el que será secundado por un programa musical en el que se presentarán las bandas Cactus Andante, Espectro Odessa, Gatonauta, Pope Joan y Taira y la Escala de Mercalli. 

«Toda la propuesta del evento quiere reflejar el sentir y la reflexión de una cultura en constante crecimiento, abordando miradas profundas sobre la vida y la muerte», apuntaron desde la organización del evento.

Amanda Durán (nacida en Chile como Daniela Pizarro) fue una escritora prolífica y artista visual cuya obra se publicó en Chile, Perú, España, Uruguay y Argentina, y se incluyó en antologías en varios otros países.

Su trabajo fue reconocido por su lenguaje único y profundo, con prólogos de autores de la talla de Nicanor Parra y Raúl Zurita. También estudió teatro, condujo programas de radio literarios y trabajó como editora y periodista, oficio con el que se desempeñó por varias temporadas en El Ciudadano.

Para reservar entradas escribir al Wsp +56 9 5499 3460 o al mail [email protected].

