Países como Francia, Suiza, Holanda e Italia fueron destino de estos niños y niñas, en su mayoría indígena, que fueron secuestrados gracias a un entramado de complicidades civiles e institucionales que materializaron miles de adopciones ilegales durante la última dictadura civil militar de derecha.

Santiago: KIMVNTeatro estrena obra que ahonda en las adopciones irregulares de niños de origen indígena
Otros sucesos. Otro tipo de violencia. Otra mirada contemporánea a los pueblos originarios. Esto es lo que revisa críticamente KIMVNTeatro con el estreno de la obra «Ütruf Tripay», escrita y dirigida por Paula González Seguel, y que ahonda en un episodio doloroso, cuyas consecuencias se reflejan hasta hoy: las adopciones irregulares de personas de origen indígena. 

Países como Francia, Suiza, Holanda e Italia fueron destino de estos niños y niñas, en su mayoría indígena, que fueron secuestrados gracias a un entramado de complicidades civiles e institucionales que materializaron miles de adopciones ilegales durante la última dictadura civil militar de derecha (1973-1990).

Ahondar en estas historias, explica la directora de la obra, Paula González Seguel, responde a una necesidad «de seguir trabajando de manera consecuente a todos los trabajos que hemos realizado en estos 18 años de trayectoria artística junto a KIMVNTeatro, compañía que ha ido en defensa de los derechos humanos, derechos de la naturaleza y la visibilización de diversas problemáticas sociales, políticas y humanas que aquejan al Pueblo Mapuche y diversos pueblos originarios a nivel histórico y también en nuestro presente».

Este montaje, agregó, «ha sido muy esperado, y se ha tejido con mucha paciencia desde el año 2020. Es ahí que nos enteramos a través de noticias, que miles de infancias habían sido adoptadas de manera irregular durante la dictadura y que a la fecha aún éste tema no encuentra políticas de reparación, frente a esta vulneración de derechos hacia la infancia chilena e indígena». 

Así, Ütruf Tripay es un montaje intergeneracional que invita al espectador a conectar con una verdad histórica que ha afectado a la infancia de Chile y que pone en tensión no sólo la temática indígena Mapuche sino el panorama de la infancia indígena a nivel global. 

El desarraigo

Parte de lo narrado en escena deviene de las propias experiencias de estas niñeces, quienes, entre lenguas negadas y nombres olvidados, intentan reconstruir sus historias, recuperar el sentido de pertenencia, identidad y existencia.

Como explica la directora, este aspecto se construye «gracias a la generosidad de tres testimoniantes que han sido parte fundamental del proceso creativo».

Estas personas son: Alejandro Quezada, integrante de la organización internacional, quien ha estado por años trabajando en reencuentros desde Europa a Chile; Alina Namuncura, quien fuera adoptada en Alemania; y Jeannette Velázquez, integrante de la organización Hijos y Madres del Silencio.

«Estas tres personas han compartido sus vivencias, y junto al estudio de materiales de archivo, noticias, tesis académicas sobre adopciones irregulares, es que se ha construido un relato sensible, que esperamos pueda conmover a las y los espectadores, y apoyar en los procesos de visibilización de una vulneración tremenda hacia las infancias, solo por ser pobres o indígenas, negando cualquier derecho a mantener sus identidades, territorios y sentido de pertenencia», indicó Paula González Seguel.

Coordenadas

«Ütruf Tripay – Desarraigo» se estrena como parte de la programación del Festival Internacional Teatro a Mil 2026.

Tendrá funciones los días jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de enero a las 20:30 hrs. en la Sala Ana González de Teatro UC (Jorge Washington 26, Ñuñoa).

Las entradas están en ticketplus.cl y Teatro a Mil

Interdisciplina para mirar el tema

Para este montaje, KIMVNTeatro se sumergió nuevamente en un proceso de investigación/creación interdisciplinar a través del diálogo entre las artes escénicas, la música, la investigación documental y el lenguaje audiovisual, para la creación de un espectáculo escénico que va tejiendo poéticamente un viaje por la memoria, la identidad, una verdad histórica velada y un profundo deseo de justicia. 

La obra, explica Paula González Seguel, «se construye a través de diferentes lenguajes, donde la teatralidad dialoga con la música y el lenguaje audiovisual, desde la construcción de su dramaturgia, interpretación escénica y creación de atmósferas. Como compañía y como directora escénica, seguimos indagando en el lenguaje documental, desde sus múltiples formas y aristas, abriendo posibilidades inexploradas, para describir nuevas formas de narrar y seguir contando historias».

Para Ütruf Tripay, uno de los lenguajes fuertemente utilizados es la música. Como detalla Evelyn González Seguel, directora musical de la obra y de la compañía, la música opera «como un elemento narrativo que potencia la dramaturgia y la experiencia sensorial del público, contribuyendo a la construcción de atmósferas que dialogan directamente con la acción escénica y el lenguaje audiovisual instalado en la puesta en escena».

«Asimismo, contribuye a dar contención emocional al entramado y tejido historiográfico presente en el relato teatral. La música cantada se configura como un lenguaje expresivo que amplifica la carga emocional de los personajes y contribuye a la creación del universo onírico y simbólico presente en la obra», añadió Evelyn González.

El proyecto cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, la co-producción de Punctuate! Theatre and Pemmican Collective Playwrights’ Cohort – Canadá, Festival Sens Interdits – Francia, Fundación Teatro a Mil, Centro de Estudios Interculturales e Indígena CIIR, Viodemos y la colaboración de Instituto chileno francés, Programa Apoyo Organizaciones Colaboradoras PAOCC.

