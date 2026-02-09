Santiago: La obra de Picasso cobra movimiento en un montaje de flamenco

Productora Macondo Konzerte irrumpe con fuerza en la cartelera cultural con la llegada de "Eterno", una experiencia escénica que fusiona danza española, flamenco y música en vivo para sumergir al público en el universo creativo de Pablo Picasso, figura clave del arte moderno.

En el marco de la celebración de sus 15 años, el Teatro Municipal de Las Condes será escenario de «Eterno», un imperdible espectáculo internacional de danza española y flamenco de alto nivel, creado y coreografiado por Carlos Rodríguez, que invita al público a sumergirse en el universo creativo de Pablo Picasso.

La pieza nace con la idea de plasmar en movimiento la mirada interior de este genio universal. A través de la danza española y el flamenco, la obra se pregunta cómo ve y siente un artista como Picasso, cómo transforma su realidad en arte y cómo “atrapa el mundo con las manos”, revelando que el arte es “la mentira que cuenta la verdad”.

En escena, la pintura se vuelve cuerpo, ritmo y emoción; el lienzo se transforma en movimiento.

Dos actos

El espectáculo se estructura en dos actos complementarios que dialogan entre tradición y vanguardia.

El primero, “Suite Picasso”, recorre distintos palos del flamenco con una propuesta llena de fuerza y vitalidad, interpretada por 12 bailarines y 7 músicos en vivo, evocando la etapa juvenil del artista en el París de comienzos del siglo XX.

El segundo acto, “Eterno”, propone una mirada más contemporánea e introspectiva, situando al espectador dentro de la mente del pintor mediante una innovadora investigación coreográfica y una composición sinfónica original de Lucas Vidal.

Con una cuidada puesta en escena que combina tradición y vanguardia, la pieza se presenta como una experiencia escénica imperdible, confirmando al Teatro Municipal de Las Condes como un escenario de referencia para los grandes espectáculos internacionales de danza y flamenco.

Coordenadas

Fechas y horarios
Miércoles 18 de marzo – 19:30 hrs
Jueves 19 de marzo – 19:30 hrs
Viernes 20 de marzo – 19:00 hrs
Sábado 21 de marzo – 17:00 y 20:30 hrs
Domingo 22 de marzo – 18:30 hrs
Duración: 90 minutos + intermedio
Entradas ya a la venta en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes (Av. Apoquindo 3300) y en puntoticket.com. Descuentos disponibles con Tarjeta Vecino Las Condes.

