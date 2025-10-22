Santiago: La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas con una mirada cruda y poética

La historia de Hans Pozo se dio a conocer en marzo de 2006, con el hallazgo de un pie en una población de Puente Alto. El polémico caso de descuartizamiento de un joven de la calle, que conmocionó a todo un país y que colmó las portadas de los medios de comunicación, fue recogido en 2007 por la compañía Teatro La Nacional para llevar a escena «H.P.(Hans Pozo)».

A 18 años de su estreno, el montaje vuelve a GAM en su formato original, luego de innumerables funciones, giras y reconocimientos. La obra, escrita por Luis Barrales y dirigida por Isidora Stevenson, ficciona en torno a los seres humanos que protagonizaron este caso policial.

En escena, María José Bello, Evelyn Ortiz, Fernanda Salazar, Max Salgado y Rodrigo Soto contarán la cruda historia de HP, a través de la encarnación de su madre, su pareja, su hija, el mismo Hans, y el trabajador público quien fuera su amante y descuartizador.

La violencia y brutalidad de la historia y el tratamiento «deshumano» que le dieron los medios y la opinión pública, impactaron a la compañía.

«Así partió todo. Imaginamos las versiones, las distintas perspectivas, narrativas que encarnaría cada uno de quienes estaban involucrados con la vida de Hans Pozo. Luego vinieron las palabras de Barrales y todo lo demás. Hoy las cosas parece que no han cambiado, la obra sigue resonando», comenta Isidora Stevenson.

Sus protagonistas la describen como una obra dolorosa y poética. Un relato fragmentado, al igual que el cuerpo desmembrado de Hans Pozo. Una puesta sencilla donde la palabra y los cuerpos intentan dar distintas miradas sobre esta tragedia contemporánea.

«El teatro tiene también una función social, nos pareció tremendamente atractivo este hecho para hablar de otras cosas, como el fenómeno de resiliencia, de cómo somos capaces, o no, de salir adelante a pesar de un contexto», explica María José Bello, que interpreta a la madre del muchacho fallecido.

La obra se plantea como un archivo histórico, un ejercicio de memoria. «El remontaje de H.P. es un desafío siempre. Es volver a mirar una obra de otro momento histórico, otro Chile, pero también es el reflejo de quienes éramos y las preguntas que nos hacíamos hace 18 años», explica Stevenson.

«A pesar de ese tiempo que ha pasado, la marginalidad, la pobreza y la violencia que viven los niños de la calle sigue igual o peor. Hans Pozo es antes que nada un niño de la calle. Es la tragedia de su vida y su muerte la que se vuelve una manera de mirar y volver a pensar en ellos. Y a partir de esta, exponer las posibles perspectivas de cada uno de los involucrados. También reflexionar de otras cosas como el teatro, la representación o la condición burguesa de quienes representan la historia», agrega la actriz.

Según la crítica de Culturizarte, «HP no deja a nadie indiferente. Trabaja a un nivel poético singular y significativo una historia, digámoslo, macabra. Permite revisitar un momento y caracterizarlo, otorgarle una visión viva y artística de forma respetuosa, honesta, incluso cariñosa».

El montaje se suma a la programación especial por los 15 años de GAM, la que ha traído este 2025 la reposición de algunas de las producciones más emblemáticas del centro cultural y las favoritas del público.

