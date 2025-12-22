Santiago: MFEST confirma su realización 2026 en Matucana 100

Una nueva edición de MFEST se ha confirmado para el próximo 11 de enero en Matucana 100, donde se presentarán en vivo Rubio, Ela Minus y Chicarica.

El evento nació en el año 2013 con el fin de llegar a audiencias interesadas en nuevas tendencias, propuestas musicales, diversas y contemporáneas.

Artistas invitados

Rubio aterriza con nuevo material: «Voy Creciendo», primer adelanto de su próximo álbum, y que en los próximos días estrenará «Nuestra Canción», otra muestra de este trabajo. Recientemente la artista deslumbró con su sesión en Tiny Desk.

Por el lado internacional Ela Minus, artista colombiana de música electrónica, llegará de la mano de su más reciente disco «Día» trabajo donde se afianza como liricista y cantante. Su propuesta en vivo es una experiencia sensorial, donde lo visual juega una papel muy importante y hace uno de sus directos un imperdible.

Para cerrar, la banda nacional Chicarica, quienes se encuentran por estos días de gira por México, harán un recorrido por su aplaudido disco debut «Arde Lento», y su segundo LP estrenado en mayo de este año «Invierno en la Playa».

En tanto, una vez terminados los shows de Ela Minus, Rubio y Chicarica, la explanada de Matucana 100 se convertirá en una gran pista de baile al aire libre con una fiesta a cargo de Aerobica.

«Además de tocar, el dúo de DJs chileno se encargó de armar una celebración a medida y de curar un cartel que sigue la tónica del festival: poder femenino latino. La noche será encabezada por Paula Tape, chilena que reside con gran éxito en Europa, donde hoy es una de los nombres principales de la escena electrónica global. También contaremos con Sonido Tupinamba, DJ argentina que lidera la escena latina en Barcelona, con residencias en icónicos clubes como Nitsa y La Paloma, entre otros», contaron desde la organización del evento.

«La mejor parte es que la entrada al festival da derecho a quedarse gratis a la fiesta. Y si sólo te interesa venir de noche, también tendremos entradas disponibles para llegar sólo a la fiesta, a partir de las 23:30», añadieron las y los organizadores.

Coordenadas

Sábado 17 de enero – 23:30 hrs

Entradas en https://ticketplus.cl/events/mfest-2026-afterparty

Evento de pie, sin butacas.

Los tickets no tienen opciones de cambios o devoluciones.

No se permite el ingreso de bebidas ni alimentos.

Evento para mayores de 18 años.

El Ciudadano