Sello Meteoro celebra su primer aniversario con un Festival que impulsa la escena independiente

El sello independiente Meteoro anuncia con entusiasmo la celebración de su Primer Aniversario con un gran festival programado para el viernes 12 de diciembre en el Espacio Vicuña de Santiago. Este encuentro busca conmemorar el nacimiento de un proyecto que se ha posicionado rápidamente como un aliado fundamental de la escena independiente chilena y latinoamericana.

Festival Meteoro promete ser una jornada de descubrimiento y creatividad, reuniendo en un mismo lugar música en vivo, performance, artes visuales y una atractiva feria de ropa vintage.

El cierre del line-up confirma la participación de destacadas figuras que representan la autenticidad y diversidad del sello. El cartel anuncia a Perrogato, Alonsx Tercerx, JoseIknacio, El Último Patio y DJ Fanni.

Reforzando su compromiso con la diversidad y la creación de espacios seguros, el evento contará además con la participación especial de la ONG Chile Positivo. Esta organización estará presente con acciones de sensibilización y prevención en torno a la salud sexual, demostrando el compromiso social de Sello Meteoro y su enfoque en el bienestar comunitario.

Sello Meteoro: arte local y libertad creativa

Sello Meteoro, fundado y dirigido por Stehpany Caballero, nació con la misión de abrir nuevos espacios creativos y generar diálogos enriquecedores entre disciplinas y generaciones.

«Nuestro objetivo es impulsar el arte local y latinoamericano, generando cruces entre generaciones y disciplinas que dialoguen desde la libertad creativa. También nos interesa reunir propuestas emergentes junto a nombres más consolidados, para generar una experiencia colectiva y enriquecedora”, comenta la directora.

La organización busca que el público viva una jornada de descubrimiento, en una atmósfera que refleje el espíritu curioso, inclusivo y creativo del sello.

Coordenadas

Festival Meteoro / Primer Aniversario Sello Meteoro.
Espacio Vicuña, Vicuña Mackenna #473, Santiago.
Viernes 12 de diciembre 2025, 19:00 horas.
Entradas disponibles exclusivamente a través de PortalTickets.

Fuente: Musicachilena.cl.
Fotos por facebook.com/perrogato.banda y @chechecalfin
