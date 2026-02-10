Semana Peñaflorina: el festival imperdible que une música y naturaleza

Con la animación de Ivette Vergara y el regreso de Amistades Peligrosas para celebrar el Día del Amor, entre el 13 y 15 de febrero el Parque El Trapiche será una verdadera fiesta a pasos de Santiago

Semana Peñaflorina: el festival imperdible que une música y naturaleza
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A solo 30 kilómetros de la capital, la Semana Peñaflorina se consolida como el refugio perfecto para quienes buscan desconexión sin alejarse de la ciudad. El Parque Municipal El Trapiche transformará sus senderos en el escenario de una experiencia integral que celebra la música, la gastronomía local y el entorno natural de su valioso humedal urbano protegido.

La animación estará a cargo de Ivette Vergara, quien guiará las jornadas de un evento diseñado para la comodidad de todos. El recinto abrirá sus puertas desde las 11:00 horas, invitando a los asistentes a disfrutar de caminatas por senderos que albergan más de 100 especies de fauna, visitar el pueblito de artesanos o relajarse en las zonas de picnic y cervecerías artesanales.

Día del Amor con Amistades Peligrosas

El romanticismo cruzará fronteras este sábado 14 de febrero con la llegada de Amistades Peligrosas. El dúo español aterriza en Peñaflor para encabezar una jornada de festival dedicada al amor, reviviendo himnos que marcaron a toda una generación como “Me haces tanto bien” y “Estoy por ti”. Cristina del Valle y Alberto Comesaña, como los grandes invitados internacionales, prometen una noche cargada de complicidad y nostalgia pop.

La cartelera musical se completa con grandes referentes nacionales. El viernes 13, Joe Vasconcellos dará el puntapié inicial con su energía característica. Tras el show internacional del sábado, el domingo cerrará con un sello familiar único gracias a la alegría de Cachureos, la elegancia de Nicole y el ritmo tropical de Noche de Brujas, asegurando una fiesta transversal para cada visitante.

Para asistir a esta celebración, las entradas están disponibles en el sitio web oficial de la Municipalidad de Peñaflor. Con un valor general de $8.000 y acceso liberado para niños hasta los 4 años, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, la invitación es a vivir un verano acogedor en uno de los pulmones verdes más hermosos de la zona central.

