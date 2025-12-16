Taller intensivo gratuito de Canto Ceremonial Mapuche Williche en Chiloé

La Escuela Intercultural de Artes y Oficios Wekimün Chilkatuwe invita a mujeres de las comunidades indígenas del archipiélago de Chiloé, Región de Los Lagos, a la tercera sesión del taller intensivo de Canto Ceremonial Mapuche Williche, guiado por la ülkantufe Neddiel Muñoz Millalonco. La actividad gratuita se realizará de manera presencial en Centro Mapu Ñuke (Natri Bajo S/N, Chonchi, Chiloé), el próximo 19 de diciembre entre las 16 y las 18 horas.

Un espacio para conocer y conectar con el Ül, el canto ceremonial Mapuche Williche, en un esfuerzo para revitalizar y difundir la espiritualidad indígena y su vínculo con la música, a través del uso del Kultrün y la voz.

Sobre la ülkantufe

Neddiel Muñoz Millalonco, oriunda de Castro, Chiloé, es una compositora, cantante y poeta Mapuche Williche. Su trabajo musical, como parte de los grupos musicales Armazón y Anklaje, ha sido reconocido por su sonido fusión. Como parte de Armazón, lanzó Gulkantün, canto ceremonial williche, obra que recopila cantos tradicionales Mapuche Williche de Chiloé, y El deshielo del canto: Tributo a los Selk’nam, obra que rescata canciones del Pueblo Selk’nam. Como parte de Anklaje, han publicado cuatro discos, comenzando con Encaminados por los espíritus, en 2017. En diciembre de 2020, recibió el segundo lugar en el Premio Luis Advis de Composición Musical en la categoría Folklor, por su composición «Kitral». En 2025, recibe el Premio Regional Víctor Jara en reconocimiento de 43 años de trayectoria.

Directora fundadora de Fundación Wekimün Chilkatuwe. Junto a la banda Anklaje y Wekimün Chilkatuwe, produjo «Los niños williche aprenden cantando la lengua de la tierra», DVD de canciones infantiles para el aprendizaje del mapudungün. También ha trabajado como actriz, participando de …Y de pronto el amanecer (2018) de Silvio Caiozzi, y Brujería (2023) de Christopher Murray.

Actividad gratuita con inscripción previa. Cupos limitados.

