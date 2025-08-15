La obra Fausto II. El Tarot, de Juan Carlos Montagna, se presenta en Palacio de Adobe

El aclamado director y dramaturgo ítalo-chileno, Juan Carlos Montagna, vuelve a las tablas con nuevas funciones de su impactante obra, Fausto II. El Tarot. Este viernes 29 y sábado 30 de agosto, el Palacio de Adobe, ubicado en el bohemio Barrio Yungay, será el escenario de esta propuesta que redefine la clásica historia de Goethe.



En una audaz reinterpretación, Montagna no solo dirige, sino que también encarna a Mefisto. Su actuación se basa en el método psicofísico, técnica que fusiona el teatro físico, vocal y emocional para crear una experiencia visceral. Como él mismo ha comentado, el objetivo es generar una conexión «desnuda, descarnada y frontal» con el público, transformando la representación en un verdadero ritual.

Un Mefisto en duelo que lee el tarot

La obra nos presenta un giro inesperado: Mefisto ha perdido a Fausto. Lejos de la imagen tradicional del diablo, este personaje se enfrenta a un profundo duelo, mostrando su lado más vulnerable. En un acto de intimidad y conexión, el público es invitado a un momento único: Mefisto leerá el tarot en escena.



Montagna ha descrito su relación con la obra de Fausto como una parte irrenunciable de su vida. «Cada vez que encarno física y emocionalmente a Mefisto, es una prueba de vida que me he autoimpuesto como artista», afirmó en la web perrerarte.cl. Esta profunda conexión personal con el personaje se traduce en una performance intensa y sincera que no deja a nadie indiferente.



Mephisto perdió a Fausto y ya no quiere ser el Diablo. Ahora solo tiene fuerzas para vivir un duelo… y leerte el tarot en escena.



Coordenadas

Palacio de Adobe

Viernes 29 y sábado 30 de agosto, 20.00 horas.

Rosas 2430, Santiago, Metro Cumming.

Solicita tus entradas en la puerta o comunícate con Tomás Luna: +56 9 5422 1978.



Foto encabezado por perrerarte.cl