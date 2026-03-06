Teatro Biobío 2026: Un nuevo modelo que une el aula con el escenario

El Teatro Biobío (TBB) inicia su temporada 2026 consolidando un esquema que rompe las paredes de la sala tradicional. A ocho años de su apertura, el espacio penquista presenta una propuesta donde la creación artística y la formación escolar caminan de la mano, llevando sus producciones directamente a las comunidades educativas de la zona.

El hito principal de este ciclo es el debut de «Aves migratorias», obra del reconocido dramaturgo Guillermo Calderón. A diferencia de años anteriores, esta producción original no se estrenará en el escenario principal, sino en diversos establecimientos educacionales de la región. La pieza utiliza el teatro de objetos para reflexionar sobre los movimientos sociales y la naturaleza.

Expansión creativa y alianzas estratégicas

La programación no solo mira hacia las aulas, sino que fortalece su vínculo con otros centros culturales de prestigio. Ejemplo de ello es la ópera «Gloria del canto», una sátira sobre la fama televisiva producida en conjunto con el Teatro del Lago. Esta colaboración busca descentralizar la producción de alto nivel, integrando elencos y técnicos de distintas regiones del sur de Chile.

Además, el ciclo «Hecho en Biobío» seleccionó 12 títulos locales de entre más de un centenar de postulaciones, abarcando danza, circo y música. Manuel Ubilla, director de Programación, señala que el objetivo es conectar con la identidad local: “Quisimos que la temporada dialogara profundamente con nuestro territorio… consolidando un modelo que entiende al teatro como un espacio público al servicio de su comunidad”.

Presencia internacional y clásicos nacionales

El escenario penquista también recibirá figuras de renombre mundial. Destacan las visitas del legendario guitarrista de Genesis, Steve Hackett, y el cantautor español El Kanka. En el plano nacional, la cartelera incluye obras aclamadas como «La persona deprimida», protagonizada por Amparo Noguera, y el regreso de la emblemática «La pérgola de las flores».

Con el respaldo del Ministerio de las Culturas y el Gobierno Regional, el Teatro Biobío se reafirma como un ecosistema donde conviven el rock, la ópera, el cine independiente y las artes circenses, manteniendo siempre el foco en el impacto social y educativo de su gestión.

“Anualmente, unos 10 mil estudiantes participan de nuestras actividades. En 2026, ellos serán los primeros en ver la nueva creación de Calderón, integrando estructuralmente lo artístico y lo educativo”, enfatiza Ubilla.

Teatro Biobío cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Gobierno Regional del Biobío.