Teatro Biobío anuncia función de «La pérgola de las flores» en apoyo a los damnificados por los recientes incendios

Escrita por Isidora Aguirre y estrenada en 1960, La pérgola de las flores ocupa un lugar singular en la historia del teatro chileno: un clásico que desde la escena musical supo leer las tensiones sociales y urbanas de su tiempo sin desprenderse de lo popular.

En Teatro Biobío, la versión de la compañía penquista El Retorno Biobío ha incorporado con los años otra dimensión social: se presentó como función solidaria luego de los incendios forestales que afectaron a la Región en 2023, y ahora regresa el sábado 28 de febrero a las 19:00 horas al mismo escenario, como una obra a beneficio frente a la nueva situación de emergencia.

«En 2023, y en coordinación con el Departamento Provincial de Educación, Teatro Biobío destinó los recursos recaudados por la puesta en escena a la Escuela Colico Alto de la comuna de Santa Juana, mediante la entrega de apoyo en especies para el desarrollo de sus actividades educativas», contaron desde la entidad cultural.

Así, la función de 2023 se enmarcó en un conjunto más amplio de acciones solidarias impulsadas por el teatro, dirigidas a comunidades y artistas afectados de la zona, convocando a más de 1.600 personas en funciones, conciertos y una campaña de recolección de útiles escolares en apoyo a establecimientos educacionales.

Ahora, ante la actual emergencia provocada por incendios forestales, Teatro Biobío activó la campaña «Todo Suma», destinando su programación semanal a la recaudación de fondos, entre otras iniciativas.

En este marco, se presentaron obras de artes escénicas con la participación de compañías locales, nacionales e internacionales, y funciones de cine nacional para públicos diversos.

«Frente a situaciones de emergencia como las que ha vivido y atraviesa ahora la Región del Biobío, entendemos que el rol de un teatro con vocación pública implica ponerse al servicio de la comunidad. La función solidaria de La pérgola de las flores se inscribe en una línea de trabajo que hemos sostenido en el tiempo, articulando a la comunidad artística y a los públicos para canalizar apoyos concretos y ofrecer espacios de encuentro, contención y participación cultural en momentos complejos», planteó Manuel Ubilla, director de Programación y Marketing de Teatro Biobío.

También, agregó Ubilla, la decisión de presentar La pérgola de las flores como función benéfica tiene que ver con su gran capacidad de convocatoria.

«Cada vez que se ha presentado esta versión de la obra, se ha llenado», señaló Monserrat Cifuentes, actriz que interpreta a Carmela. «Además, la obra tiene la capacidad de hacer reír y unificar a las personas, lo que nos parece importante en situaciones complejas y sensibles como esta», añade Raúl Pizarro-Enríquez, director del montaje.

Un clásico de las tablas chilenas

La historia sitúa su acción en las primeras décadas del siglo XX, cuando las pergoleras de Santiago enfrentan el proceso de modernización urbana que amenaza su fuente de trabajo, en paralelo a la llegada de Carmela, una joven campesina que irrumpe en la ciudad en un momento de profundas transformaciones.

«Esta versión, sin embargo, propone una lectura contemporánea respecto del texto original, aunque manteniendo su estructura musical y coral», apuntan desde Teatro Biobío.

«La obra presenta algunos guiños a tendencias actuales para llegar de mejor manera a las nuevas generaciones, junto con referencias que tienen que ver con la idiosincrasia penquista, incluso estando situada en Santiago. Jugamos con eso porque creemos que hablar del territorio es importante para que las personas se sientan identificadas», explica al respecto el director de la obra.

Por otro lado, desde el punto de vista del enfoque de género, los personajes femeninos son los que movilizan el ritmo dramático: «Ellas son las heroínas, las que resisten, las que defienden, las que aman. Si bien esto es algo característico de la dramaturgia de Aguirre, en esta versión se intensifica aún más con el desparpajo, la autenticidad y la fuerza de estas actrices», sostiene Francisco Cancino, actor que da vida a Tomasito, el enamorado de Carmela.

La obra es apta para todo público y contará con un elenco regional integrado por Monserrat Cifuentes, Francisco Cancino, Christian Winter, Cristóbal Troncoso, Sebastián Rojas, Viviana Flores, Alexis Ulloa, Maira Perales, Constanza Sarkis, Karin Wilkomirsky, Julio Muñoz, Karen Mieres y Tomás Gutiérrez.

Las entradas, en tanto, estarán disponibles bajo la modalidad «paga lo que puedas», con valores sugeridos de $3.000, $5.000, $7.000 y $10.000.

La totalidad de lo recaudado será destinado a apoyar a personas y comunidades afectadas por los incendios en la Región del Biobío.