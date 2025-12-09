Teatro del Puente cierra el año con el montaje «Antes de decirlo»

Hasta el 21 de diciembre, Teatro del Puente estrena el montaje «Antes de decirlo», cerrando la programación 2025 del emblemático espacio capitalino. El proyecto, creación de la compañía Programa Tercer Abstracto, fue seleccionado dentro de su Convocatoria 2025. La obra invita al público a una profunda y lúdica reflexión sobre la comunicación escénica, donde el gesto cobra protagonismo absoluto frente a la palabra.

La conversación se vuelve escena

Bajo la dirección y dramaturgia de David Atencio, el mismo equipo creativo detrás del reciente éxito La cruz de tiza de Bertolt Brecht, presenta ahora este programa-dispositivo-reflexivo. La puesta en escena propone una experiencia de metateatro donde una entrevista inicial se descompone en un juego escénico que desnuda el proceso de creación.

La premisa central desafía al espectador: ¿Qué pasa antes de decirlo? ¿Qué dice el cuerpo cuando la palabra todavía no llega?

En un espacio que fusiona el teatro y el ambiente radial, los actores se enfrentan a sí mismos, explorando entre risas, silencios y nervios los sutiles límites entre lo dicho y lo hecho.

El gesto como lenguaje autónomo: la investigación detrás de la obra

David Atencio explica que «Antes de decirlo» surge de la necesidad de elevar el gesto a «materia prima, no solo como acompañamiento del texto, sino como un lenguaje autónomo capaz de construir pensamiento escénico».

El montaje es la puesta en práctica de la investigación teórico-práctica “La gramática del gesto” (Fondart 2023), que profundizó en las potencias expresivas, semióticas y plásticas del movimiento. Esta obra se concibe como un dispositivo metateatral donde el análisis se transforma en acción y la reflexión se performa ante el espectador.

«Más que un relato lineal, «Antes de decirlo» es una experiencia performativa que combina humor, análisis y abstracción. Un ejercicio que invita al espectador a pensar el teatro desde un lugar donde la palabra deja de ser hegemónica y el gesto asume el protagonismo,» afirma Atencio.

«Antes de decirlo» es un ejercicio escénico que, partiendo de la herencia brechtiana y su mirada crítica, aborda la comunicación, la política y cómo lo teatral permea la vida cotidiana. Es una exploración de la tensión entre el decir y el callar, entre la palabra y el cuerpo que se expresa con sus movimientos, pausas y cualidades, incluso antes de que la voz articule.

Coordenadas

«Antes de decirlo», de la compañía Programa Tercer Abstracto.

Hasta el 21 de diciembre de 2025, funciones de jueves a domingo a las 20:00 horas.

La función programada para el 14 de diciembre ha sido suspendida, debido a la segunda vuelta presidencial.

Teatro del Puente, Río Mapocho, entre puentes Pío Nono y Purísima, Santiago.

Sólo venta digital de entradas, en Ticketplus.cl.



Fuente: Teatrodelpuente.cl.

