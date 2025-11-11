Teatro La María presenta «La nueva obra» en Matucana 100

Un grupo de artistas se ve forzado a enfrentar una urgencia material: no pueden solventar el alquiler de la bodega donde guardan su escenografía. Ese conflicto real, ocurrido durante la preparación de un montaje anterior, se convierte en el punto de partida de «La nueva obra», que estrenará Teatro La María en la Sala Principal del Centro Cultural Matucana 100 en Santiago, el próximo viernes 21 de noviembre.

La compañía – que este año celebra 26 años de trayectoria ininterrumpida – descubre a un dramaturgo nunca antes montado para su nuevo espectáculo: Vladimiro Navarro, autor extraño, delincuente, estafador, pero de una creación conmovedora donde la sobrevivencia es el concepto fundacional de su trabajo.

Así, el punto de partida de la obra es una experiencia real, que ahora Teatro La María imagina llevado al extremo: ¿qué pasaría si, ante la falta de fondos para pagar su precario espacio de trabajo, decidieran asaltar un banco para financiar su trabajo?

El rescate de Vladimiro Navarro, un autor enigmático

Alexis Moreno, codirector y actor de «La nueva obra», explica que el montaje busca poner en la discusión la dificultad de la existencia teatral:

“Justamente nos ponemos en el problema de esa pregunta [el porqué de la resistencia], pero no aventuramos una respuesta, porque lo interesante es justamente el tratar de entender por qué uno persiste y por qué uno insiste en lo que para muchas personas es inútil. La obra no pretende ser una mirada narcisista de nosotros mismos, sino que poner en la discusión la dificultad del oficio y de sobrevivir”.

Junto a Moreno, el elenco está compuesto por las destacadas figuras del teatro chileno Alexandra Von Hummel, Alexis Moreno, Rodrigo Soto, Tamara Acosta y Manuel Peña.

«La nueva obra» se despliega como una reflexión aguda sobre el valor simbólico del arte, la resistencia como acto político y el teatro como espacio de memoria.

Coordenadas

«La nueva obra», de compañía Teatro La María.

Sala principal del Centro Cultural Matucana 100, Avenida Matucana 100, Estación Central, Santiago.

Del 21 de noviembre al 7 de diciembre de 2025.

Funciones jueves y viernes a las 20 horas, sábados y domingos a las 19 horas.

Las entradas están disponibles en Ticketplus.cl.