Temuco celebra su 145° aniversario con masivo show gratuito y solidario en el Estadio Municipal

La capital de La Araucanía entra en la recta final de sus festejos con una cartelera que incluye a Francisca Valenzuela, Illapu y el regreso de Cachureos

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La ciudad de Temuco conmemora sus 145 años de historia con una programación oficial que busca integrar a toda la comunidad. El punto central de las celebraciones será el gran show de aniversario en el Estadio Municipal Germán Becker, evento familiar y gratuito que promete reunir a miles de personas, este domingo 22 de febrero, desde las 17:00 horas.

Cartelera estelar

La parrilla artística para esta jornada estelar contará con la presencia de la destacada cantante nacional Francisca Valenzuela y la histórica agrupación Illapu. El ritmo tropical estará a cargo de Garras de Amor, mientras que el bloque familiar marcará el esperado regreso de Cachureos, orientado a las audiencias de todas las edades que se darán cita en el principal recinto deportivo de la comuna.

Un intenso programa municipal de actividades

En el ámbito territorial, el programa «Verano en tu Barrio» ya cumplió su ciclo en San Antonio y se prepara para sus últimas fechas en los sectores de Santa Rosa, Pedro de Valdivia y Amanecer. Estas jornadas, que incluyen piscinas inflables y baile entretenido, buscan llevar la recreación a los barrios que no han tenido acceso a balnearios durante la temporada estival.

Asimismo, este sábado 21 de febrero continúan los «Chapuzones Culturales» en la Biblioteca Galo Sepúlveda. Esta actividad, que se mantiene vigente todos los sábados, ofrecerá teatro y circo gratuito para niños y adultos. Por otro lado, la Avenida Alemania se prepara para recibir nuevamente las «Terrazas de Avenida Alemania» entre las calles Thiers y Philippi, transformando el sector en un paseo peatonal gastronómico durante el bloque horario nocturno del fin de semana.

¿Cómo obtener las entradas?

El retiro de tickets para el show de aniversario comienza hoy, jueves 19 de febrero. Si aún no tienes la tuya, debes acudir cuanto antes a los puntos de distribución, ya que se entregan hasta agotar stock.

Se invita a los asistentes a colaborar voluntariamente con un alimento no perecible (arroz, fideos, legumbres, agua embotellada, etc.) al momento de ingresar al show el día domingo. La recaudación irá en apoyo directo al EcoMercado Solidario y en apoyo a Bomberos.

