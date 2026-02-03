The Chemical Brothers en Chile: Francisco Allendes se une a la jornada electrónica

¡Quedan sólo 10 días para ver en vivo al legendario grupo británico The Chemical Brothers! Tras el paso de 10 años desde su última visita al país, esta vez estarán acompañados del DJ chileno Francisco Allendes, quien se suma a la jornada electrónica que celebrará los 20 años de RedEyes, experimentada productora nacional a cargo de importantes festivales y conciertos. Allendes se une a Love 00 y AEROBICA, los encargados de dar el puntapié inicial a la cita del viernes 13 de febrero desde las 19.00 horas, en Espacio Riesco.

Con más de 30 años de trayectoria, The Chemical Brothers – integrado por Tom Rowlands y Ed Simons – es considerado uno de los pioneros de la música electrónica. Su estilo ha sido catalogado como único, mezclando beats explosivos, visuales hipnóticas y una puesta en escena innovadora, factores que han consolidado al dúo como referente indiscutido del género a nivel mundial.

Completo set de apertura de primer nivel

Francisco Allendes, destacado Dj y productor chileno que ha desarrollado su carrera en el extranjero será uno de los encargados de abrir la jornada, para mostrar el talento que ganado en Ibiza desde 2009, año en que se mudó a la isla luego de recorrer diferentes países y ciudades de Europa donde ganó experiencia y hacerse conocido en el circuito electrónico mundial.

A lo largo de los años, Francisco ha sido un nombre recurrente en los clubes más icónicos de Ibiza, incluyendo Ushuaïa, Hï Ibiza, Space, Amnesia, Sankeys, Underground, Heart y Lío. Además, ha conducido el programa de radio de ANTS en Ibiza Sonica y otras plataformas internacionales.

Desde 2019, ha continuado su residencia en ANTS y ha participado en varios eventos con Elrow en Ibiza, España y Estados Unidos, además de seguir girando por el mundo. Recibió el premio al Mejor DJ de Ibiza en los DJ Awards, un reconocimiento a su influencia en la isla.

Con un enfoque implacable en la música, Francisco continúa innovando en la escena electrónica global, manteniéndose fiel a su esencia: “La música siempre ha sido parte de mi vida; no imagino un día en el que no esté creando o tocando”, asegura el artista.

Los encargados en abrir la jornada serán Love 00, dúo formado por Franko & Stephanie que fusionan elementos progresivos y techno, creando una amalgama cautivadora de ritmos y melodías envolventes. Cada actuación es un viaje transformador lleno de amor, energía con una visión vanguardista que ha sido forjada a lo largo de su trayectoria, generando presentaciones inigualables no sólo por la música, sino que también por la experiencia única del espectáculo en vivo.

A lo largo de su carrera, han actuado en prestigiosos escenarios y han compartido escena con grandes artistas como Sasha, Mónika Kruse, Solardo, Art Department, Vintage Culture, Silicone Soul, Kaiser Disco, Nick Warren, Hernan Cattaneo, entre otros.

Los segundos en subir al escenario serán AEROBICA, proyecto artístico que une a Nico Castro y Pepo Fernández, dos importantes actores de la escena santiaguina que conectaron mágicamente en DJ sets que ya son reconocidos por entregar altas dosis de energía, mezclando con mucha habilidad estilos como jackin’ house, disco, italo, rave y techno sentimental, uniendo clásicos olvidados con joyas difíciles de rastrear. El resultado son sesiones impredecibles y divertidas que se caracterizan por no tener inhibiciones a la hora de hacer bailar a los asistentes.

Coordenadas

• The Chemical Brothers en Chile, junto a Love 00, AEROBICA y Francisco Allendes.

Viernes 13 de febrero, 19:00 horas.

Espacio Riesco, Avenida El Salto 5000, Huechuraba, Región Metropolitana.

Las entradas están a la venta a través de PuntoTicket.