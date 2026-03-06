Tierra del Fuego estrena moderno Centro de Creación para la niñez y juventud

En una jornada histórica para la Región de Magallanes, ayer jueves 5 de marzo de 2026 se inauguró oficialmente el Centro de Creación (Cecrea) Porvenir. El evento, marcado por un colorido pasacalle y una marioneta gigante de Gabriela Mistral, representa el cumplimiento de un compromiso estatal por dotar de infraestructura cultural de alto nivel a las zonas más aisladas de Chile.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, encabezó el corte de cinta en el inmueble ubicado en Croacia N°906. Durante la ceremonia, la secretaria de Estado destacó la importancia de cerrar la actual gestión gubernamental con este logro: «Estamos orgullosos de inaugurar el Cecrea más austral, una política que consolida la experimentación en artes, ciencias y cultura para niños y jóvenes en Tierra del Fuego», señaló la autoridad.

Un refugio para la creatividad y los derechos culturales

El nuevo espacio está diseñado específicamente para ciudadanos de entre 7 y 19 años, ofreciendo un entorno seguro y equipado que desafía las complejas condiciones climáticas de la isla. El centro no solo funcionará como un lugar de aprendizaje, sino como un punto de encuentro para el ejercicio de los derechos culturales, permitiendo que la juventud local lidere sus propios procesos creativos.

Respecto al impacto de esta obra, la ministra añadió: «Deseamos que niños y niñas le den vida a este lugar. Pusimos el arte y la cultura en el centro con acciones concretas, materializadas en la descentralización del presupuesto ministerial». La inauguración concluyó con la presentación de la agrupación folclórica «Oro Fueguino», sellando un día de fiesta para la comunidad fueguina.



Como parte de su agenda en la isla, Arredondo encabezó también la entrega del Sello Acciona al jardín infantil Pepita de Oro (JUNJI), distinción que reconoce la excelencia en la integración de lenguajes artísticos en la educación inicial. Junto al seremi de Magallanes, Luis Navarro, la secretaria de Estado sostuvo además un encuentro con Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) de la provincia: la agrupación folklórica «Oro Fueguino» y el Club de Adultos Mayores Renacer.

Fuente: Cultura.gob.cl.

