Tomé se prepara para el II Encuentro de Performance «Territorio, Espacio Vivo»

La comuna de Tomé se convertirá en epicentro de la acción artística nacional con la llegada de la segunda versión del Encuentro de Performance «Territorio, Espacio Vivo» (TEV). El evento – que debió ser reprogramado debido a los recientes incendios forestales que afectaron a la zona en enero -, busca reactivar la memoria colectiva a través de tres rutas cartográficas que recorrerán puntos emblemáticos del patrimonio local.

El encuentro reunirá a creadores provenientes del Biobío, Santiago y Buenos Aires. Los artistas utilizarán disciplinas como la danza butoh, el teatro y la poesía para dialogar con espacios críticos de la zona, desde las ruinas de la fábrica FIAP y la población Carlos Mahns hasta entornos naturales como el humedal de Coliumo y los bosques de queules en el cerro El Santo.

Diálogo entre el patrimonio textil y la emergencia climática

El TEV 2026 no solo se enfoca en la estética, sino en las tensiones políticas y sociales del territorio. Tras los siniestros que han golpeado a la región, las obras proponen una reflexión profunda sobre el modelo extractivista y la devastación medioambiental. Según la organización, estas acciones buscan «visibilizar el valor cultural, patrimonial y comunitario», aportando a la descentralización del arte en la Región del Biobío.

El programa oficial arrancará este viernes 13 de marzo con actividades de mediación, seguidas por la inauguración formal el miércoles 25 a las 19:30 horas en Casa Lyra (Egaña 1005, Tomé). Entre los invitados destacan figuras como Kareen Labbé, Gustavo Solar y el colectivo Kalül Butoh Experimental, quienes liderarán las intervenciones gratuitas abiertas a toda la comunidad. Mayores informaciones y detalles en @tev_encuentrodeperformance.

El proyecto es financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio a través de Fondart Nacional, convocatoria 2026.



Fuente: Cultura.gob.cl.

Gracias.