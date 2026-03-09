Tomé se prepara para el II Encuentro de Performance «Territorio, Espacio Vivo»

Trece artistas de Chile y Argentina intervendrán la comuna del 25 al 28 de marzo, vinculando el arte contemporáneo con el pasado industrial y la crisis ambiental

Tomé se prepara para el II Encuentro de Performance «Territorio, Espacio Vivo»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La comuna de Tomé se convertirá en epicentro de la acción artística nacional con la llegada de la segunda versión del Encuentro de Performance «Territorio, Espacio Vivo» (TEV). El evento – que debió ser reprogramado debido a los recientes incendios forestales que afectaron a la zona en enero -, busca reactivar la memoria colectiva a través de tres rutas cartográficas que recorrerán puntos emblemáticos del patrimonio local.

El encuentro reunirá a creadores provenientes del Biobío, Santiago y Buenos Aires. Los artistas utilizarán disciplinas como la danza butoh, el teatro y la poesía para dialogar con espacios críticos de la zona, desde las ruinas de la fábrica FIAP y la población Carlos Mahns hasta entornos naturales como el humedal de Coliumo y los bosques de queules en el cerro El Santo.

Diálogo entre el patrimonio textil y la emergencia climática

El TEV 2026 no solo se enfoca en la estética, sino en las tensiones políticas y sociales del territorio. Tras los siniestros que han golpeado a la región, las obras proponen una reflexión profunda sobre el modelo extractivista y la devastación medioambiental. Según la organización, estas acciones buscan «visibilizar el valor cultural, patrimonial y comunitario», aportando a la descentralización del arte en la Región del Biobío.

El programa oficial arrancará este viernes 13 de marzo con actividades de mediación, seguidas por la inauguración formal el miércoles 25 a las 19:30 horas en Casa Lyra (Egaña 1005, Tomé). Entre los invitados destacan figuras como Kareen Labbé, Gustavo Solar y el colectivo Kalül Butoh Experimental, quienes liderarán las intervenciones gratuitas abiertas a toda la comunidad. Mayores informaciones y detalles en @tev_encuentrodeperformance.

El proyecto es financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio a través de Fondart Nacional, convocatoria 2026.

Fuente: Cultura.gob.cl.
Gracias.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Santiago: Galería Gabriela Mistral presenta "Performance de la sangre" de la artista Kütral Vargas Huaiquimilla

Hace 5 días
El Ciudadano

Festival Santiago Off 2026 celebra 15 años con una programación internacional de lujo

Hace 2 meses
El Ciudadano

Hielo Negro en Concepción: el rock patagónico llega al 13º Aniversario de Kame House

Hace 2 meses
El Ciudadano

Desbocadas: El Museo Nacional de Bellas Artes rinde homenaje a las Yeguas del Apocalipsis

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Konantü en Santiago: la muestra "Caravana del amor" invita a la reflexión en el MSSA

Hace 3 meses
El Ciudadano

Teatro Biobío 2026: Un nuevo modelo que une el aula con el escenario

Hace 3 días
El Ciudadano

Arte y Biología se fusionan en Lota: exposición que desafía los límites de lo humano en el Pabellón 83

Hace 1 mes
El Ciudadano

El cuerpo como altar: la potencia del ritual contemporáneo en MAC Quinta Normal

Hace 1 hora
El Ciudadano

El cuerpo como territorio de vínculos en la nueva muestra de Josefina Bardí

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano