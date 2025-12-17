Trappo Banda celebra sus 10 años a lo grande en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso

Con un sonido con sello porteño, Trappo Banda inició su recorrido discográfico el año 2015 con el LP “Contigo”. Cuatro años más tarde, el Sello Alerce edita su segundo álbum “Fuego para no callar”.

Durante 2019 y a la fecha han estado presentes en conciertos y en plataformas musicales en las que se pueden encontrar sus sencillos “La pregunta” y «Marea verde”.

Ahora, este sábado 20 de diciembre, a las 18:00 horas, invitan a la comunidad a celebrar sus 10 años de vida y al pre-lanzamiento exclusivo de su tercera placa “Melancolías y Rebeliones”. La cita es en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso (Ex Cárcel), en un espectáculo con entrada liberada y apto para todas las edades.

Integrada por Jorge Rosas en composición, voz y guitarra; Mileva Reyes en voz y accesorios; Eduardo Acuña en piano; Andrés Ibáñez en batería; y Rodrigo Quiroz en bajo, Trappo Banda en sus 10 años ha realizado colaboraciones con importantes artistas de la escena local y nacional, tales como Lakitas Matriasaya, Daniel Muñoz, Dania Neko, Francisco “Pancho” Sazo y Patricio Manns, por citar algunos nombres.

Su trabajo musical, asociado a la fusión latinoamericana, se caracteriza también por una activa participación en iniciativas sociales y educativas con enfoque en DD.HH., colaborando activamente en la construcción del tejido social del Gran Valparaíso.

El estreno oficial de “Melancolías y Rebeliones” se realizará en 2026, por lo que este concierto es una buena oportunidad para conocer “sus temáticas íntimas y necesidades sociales”, aseguran desde la misma agrupación.

El Ciudadano