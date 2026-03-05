Tras 50 años ocultos: MAPA vuelve a exhibir histórica colección de arte chino en el GAM

El Museo de Arte Popular Americano (MAPA) de la Universidad de Chile vuelve a exhibir de forma conjunta su valiosa colección de objetos provenientes de la República Popular China, un hito que no ocurría desde 1970. La muestra – montada en la sede actual del MAPA en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y titulada Hecho en China -, conmemora 55 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones y ofrece una mirada profunda a piezas que, en su mayoría, funcionaron como embajadoras culturales y regalos diplomáticos durante la década de 1950.

La exhibición propone un recorrido por la biografía de estos objetos, desde su llegada al país tras hitos como el Congreso Continental de la Cultura organizado por Pablo Neruda, hasta las donaciones efectuadas por figuras como el artista José Venturelli y el exdirector del museo, Tomás Lago. Estas piezas no solo representan una producción artística difícil de encontrar en la actualidad, sino que también actúan como vehículos de memoria que conectan el pasado político con la sensibilidad estética de la época.

Un aspecto distintivo de esta edición es el diálogo con la contemporaneidad a través de la intervención «Colección Privada» del artista chileno de ascendencia china, Ignacio Kenfa Wong. Su participación permite contrastar el archivo histórico del museo con las vivencias y representaciones actuales de la comunidad china en Chile. De esta manera, la muestra transforma objetos cotidianos y patrimoniales en herramientas críticas para entender la identidad, el desplazamiento y los imaginarios culturales que se han construido en el territorio nacional.

Coordenadas

• Muestra Hecho en China, colección MAPA.

Disponible hasta el 26 de marzo de 2026. Se puede visitar de martes a viernes de 10:00 a 20:00 horas y sábados y domingos de 11:00 a 20:00 horas.

Sede del MAPA en Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Alameda 227, Santiago, edificio B, piso -1.

Entrada liberada.



Fuente: Gam.cl.

