Tres “Viejas de Mierda” se toman el escenario del CEINA, en Santiago Centro

La exitosa comedia teatral «Viejas de Mierda», protagonizada por las icónicas actrices chilenas Gloria Münchmeyer, Gabriela Hernández y Gloria Benavides, se presentará en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (CEINA). La función está programada para el próximo sábado 6 de septiembre, en la comuna de Santiago Centro.



Con más de cinco años en cartelera y bajo la dirección de Rodrigo Bastidas (compañía Teatro Aparte), el montaje obra ha cautivado al público con su humor y profundidad. Escrita por Magdalena Max-Neef y el mismo Bastidas, la trama sigue a tres amigas de toda la vida, cercanas a los 80 años, que se reúnen en un lugar inusual para ser evaluadas en su «condición femenina».

A través de divertidas y emotivas escenas, las protagonistas repasan temas universales como la amistad, el amor, el sexo, la memoria y la vejez. En un espacio donde se les pone a prueba con tareas desde coser una basta hasta «atender» a sus maridos, estas mujeres reviven sus historias, se confiesan, se pelean, se reconcilian y se ríen con la complicidad que solo una amistad de larga data puede ofrecer.

«Viejas de Mierda» es una comedia que, más allá de las risas, invita a la reflexión sobre el paso del tiempo, el feminismo y la belleza de la experiencia. No te pierdas una de las últimas oportunidades para ver a estas tres grandes actrices juntas en un espectáculo que celebra la vida con honestidad y mucho humor.

Coordenadas

Centro de Extensión del Instituto Nacional, CEINA.

Avenida Arturo Prat 33, Metro U. de Chile, Santiago.

A las 18 horas.

La obra está recomendada para mayores de 14 años.

Entradas en venta aquí.



Fotografía en vivo gentileza teatroregionalcervantes.cl.

