Últimas funciones de “Acreedores” en Teatro Nacional Chileno

La clásica obra «Acreedores» del dramaturgo sueco August Strindberg anuncia sus últimas funciones en el Teatro Nacional Chileno. Dirigida y adaptada por el talentoso dramaturgo nacional Alexis Moreno, esta versión moderna de la pieza, escrita hace más de 130 años, explora las dinámicas más crueles y complejas de las relaciones humanas a través de un intenso triángulo amoroso protagonizado por un elenco de lujo: Francisco Reyes, Paloma Moreno y Mario Horton.

El triángulo que desata la tragedia

La historia se centra en Adolfo (Mario Horton) y Tecla (Paloma Moreno), un matrimonio de vacaciones que se encuentra en un punto de quiebre. Tras una fuerte discusión, Tecla se ausenta, dejando a un deprimido Adolfo inmerso en pensamientos oscuros. En ese momento, aparece Gustavo (Francisco Reyes), un hombre mayor que, con una manipulación sutil, convence a Adolfo de que Tecla es una mujer egoísta que ha destruido su libertad y debilitado su espíritu.

Sin embargo, cuando Tecla regresa y descubre las intenciones de Gustavo, se desata un feroz enfrentamiento psicológico. En esta guerra de voluntades y morales, los tres personajes se hunden en un abismo de egoísmo y veneno, demostrando que sus vínculos son una «deuda oscura» que debe ser saldada, con un desenlace trágico e inevitable.

Una adaptación que resuena en el presente

El director Alexis Moreno ha sabido darle un giro contemporáneo a este clásico, moviendo el foco de la culpa femenina, un tema recurrente en la obra original, a la responsabilidad compartida en las relaciones de pareja. Como él mismo explicó a latercera.com, su interés fue «potenciar a una mujer muy segura y empoderada, en el contexto de una relación», lo que hace que el texto sea «una actualidad a prueba de balas». Además, para esta versión, los problemas de salud mental reemplazan la tuberculosis original de uno de los personajes, conectando la obra de Strindberg con las sensibilidades de hoy.

Coordenadas

Teatro Nacional Chileno, Morandé 25, Santiago Centro.

Hasta el 6 de septiembre.

Funciones de miércoles a sábado, a las 19:30 horas.

Recomendada para mayores de 14 años.

Entradas vía ticketplus.cl.