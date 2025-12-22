Últimos días para visitar la muestra gratuita “José Venturelli: El arte como fuerza transformadora del humanismo” en el Café Brunet de Barrio Yungay

Una antología de la variada obra de uno de los artistas chilenos más influyentes del siglo XX y referente indiscutido del muralismo y el grabado en América Latina

Hasta el próximo 28 de diciembre, el emblemático Café Brunet, ubicado en el corazón del Barrio Yungay, acoge la exposición “El arte como fuerza transformadora del humanismo”. Esta muestra antológica celebra el legado de José Venturelli, una de las figuras más influyentes del grabado y el muralismo en Latinoamérica.

La exhibición, que cuenta con entrada liberada, invita a los asistentes a reflexionar sobre la identidad de los pueblos y la defensa de los derechos humanos a través del lenguaje visual de este maestro chileno.

La selección está compuesta por 30 reproducciones. Un recorrido por su obra más relevante, para empaparse de una profunda convicción por los valores sociales que definen nuestro humanismo, a través de un viaje a su experimentación por distintas lenguajes artísticas.

José Venturelli, artista de impacto global

José Venturelli Eade (1924-1988) fue un artista polifacético. Pintor, grabador, muralista y diseñador de escenografías, su obra trascendió las fronteras nacionales. Aunque contemporáneo de la Generación de 1940, su estilo se distanció de lo académico para acercarse a figuras como Pedro Lobos y Carlos Hermosilla, enfocándose en la crudeza y esperanza de los movimientos sociales.

Su legado artístico no solo reside en Chile; Venturelli dejó huellas profundas en países como China, Cuba, Alemania, Suiza y Venezuela, consolidándose como un embajador cultural de los valores humanistas.

Coordenadas

Muestra de arte visual «José Venturelli: El arte como fuerza transformadora del humanismo».
Abierta hasta el 28 de diciembre 2025, de 11 a 20 horas.
Café Brunet, Compañía de Jesús 2695, Santiago.
Entrada liberada.
Iniciativa en conjunto con Artistas Yungay y Café Brunet.

