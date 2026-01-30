Un museo para tocar: «Klee, la magia del color» invita a niños y jóvenes a crear arte en Valdivia

Con dispositivos táctiles, teatros de títeres y experimentos cromáticos, la exposición gratuita de la Fundación Artequin aterriza en Cecrea Valdivia para transformar las vacaciones de verano en un laboratorio de creatividad

Un museo para tocar: «Klee, la magia del color» invita a niños y jóvenes a crear arte en Valdivia
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Ciudad Capital de la Región de Los Ríos recibirá uno de los hitos culturales más esperados de la temporada estival. Tras un exitoso despliegue en la Región Metropolitana, Vallenar y La Ligua, la exposición itinerante «Klee, la magia del color» aterriza en el Cecrea Valdivia, ubicado en la emblemática antigua Estación de Trenes.

Esta iniciativa, impulsada por el Museo Artequin en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca descentralizar el acceso al arte moderno, permitiendo que niños, jóvenes y adultos se sumerjan en el universo teórico y creativo de Paul Klee mediante dispositivos táctiles y participativos.

Una experiencia sensorial basada en la teoría del color de Paul Klee

La exhibición, que estará abierta al público desde el jueves 5 de febrero hasta el 5 de marzo, rompe con el esquema tradicional de los museos contemplativos. En lugar de limitarse a la observación, los visitantes podrán interactuar con reproducciones de alta calidad de las obras más icónicas del artista suizo, además de explorar secciones diseñadas para el juego y la experimentación.

Entre los elementos más destacados se encuentran las réplicas de las marionetas originales que Klee creó para su hijo, una mesa de juegos imantados y cajas de luz que permiten a los asistentes aplicar los principios de la Bauhaus para construir sus propias composiciones cromáticas, transformando el aprendizaje en una vivencia dinámica.

El énfasis de esta parada en Valdivia radica en la conexión multidisciplinaria del autor, quien además de pintor fue un destacado violinista. El equipo de mediación del Cecrea Valdivia ha preparado jornadas especiales donde se relevará cómo el ritmo y la música influyen directamente en la percepción del color.

Este enfoque pedagógico pretende que los jóvenes de la zona dejen de ser meros espectadores y se conviertan en protagonistas de sus procesos creativos, utilizando la curiosidad como motor principal. El espacio, ubicado en Avenida Ecuador 2000, funcionará de lunes a viernes en horarios de mañana y tarde con entrada totalmente liberada.

Descentralizando el acceso al arte moderno

La estadía en la «Ciudad de los Ríos» marca el inicio de la etapa final de esta gira por el territorio nacional durante el primer trimestre de 2026. Una vez finalizada su temporada en Valdivia, «Klee, la magia del color» continuará su recorrido hacia el sur austral de Chile, llevando la experiencia a las ciudades de Castro, en la Isla Grande de Chiloé, y posteriormente a Coyhaique.

Estas futuras estaciones reafirman el compromiso de la itinerancia por alcanzar las zonas más extremas del país, consolidando un inventario patrimonial y educativo que acerca las vanguardias artísticas del siglo XX a las nuevas generaciones de todo el territorio chileno.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

"Ilustratodo" vuelve a Cecrea Valdivia: Feria de Ilustración explora la identidad de niños y jóvenes

Hace 2 meses
El Ciudadano

Museo Artequin Santiago invita a “Un viaje a la increíble Bauhaus”

Hace 1 mes
El Ciudadano

"Los Ríos Territorio Visual": Seremi de Las Culturas invita a explorar el territorio a través de las artes de la visualidad

Hace 2 meses
El Ciudadano

En Valdivia se presenta “Nidificar Lejos”, montaje de danza contemporánea sobre migración, con participación de elenco ciudadano

Hace 2 meses
El Ciudadano

Ecos de Gabriela Mistral: a 80 Años del Nobel – arte, memoria y nuevas lecturas en el MNBA

Hace 2 meses
El Ciudadano

Se lanza Fotorock Valdivia 2025 Versión Casamúsica

Hace 4 meses
El Ciudadano

La banda Incendio Intencional representará a Los Ríos en Rockódromo 2025 tras ganar el Festival Ríos de Música

Hace 3 meses
El Ciudadano

Exposición "Los Ríos Territorio Artesanal" destaca la labor de La Unión y celebra la nueva Ley de Artesanía

Hace 2 meses
El Ciudadano

Juegos mapuche revitalizan el patrimonio cultural en Los Ríos: Más de 250 niños disfrutaron del Pichikeche Ñi Awkantun

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano