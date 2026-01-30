Un museo para tocar: «Klee, la magia del color» invita a niños y jóvenes a crear arte en Valdivia

La Ciudad Capital de la Región de Los Ríos recibirá uno de los hitos culturales más esperados de la temporada estival. Tras un exitoso despliegue en la Región Metropolitana, Vallenar y La Ligua, la exposición itinerante «Klee, la magia del color» aterriza en el Cecrea Valdivia, ubicado en la emblemática antigua Estación de Trenes.



Esta iniciativa, impulsada por el Museo Artequin en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca descentralizar el acceso al arte moderno, permitiendo que niños, jóvenes y adultos se sumerjan en el universo teórico y creativo de Paul Klee mediante dispositivos táctiles y participativos.

Una experiencia sensorial basada en la teoría del color de Paul Klee

La exhibición, que estará abierta al público desde el jueves 5 de febrero hasta el 5 de marzo, rompe con el esquema tradicional de los museos contemplativos. En lugar de limitarse a la observación, los visitantes podrán interactuar con reproducciones de alta calidad de las obras más icónicas del artista suizo, además de explorar secciones diseñadas para el juego y la experimentación.

Entre los elementos más destacados se encuentran las réplicas de las marionetas originales que Klee creó para su hijo, una mesa de juegos imantados y cajas de luz que permiten a los asistentes aplicar los principios de la Bauhaus para construir sus propias composiciones cromáticas, transformando el aprendizaje en una vivencia dinámica.

El énfasis de esta parada en Valdivia radica en la conexión multidisciplinaria del autor, quien además de pintor fue un destacado violinista. El equipo de mediación del Cecrea Valdivia ha preparado jornadas especiales donde se relevará cómo el ritmo y la música influyen directamente en la percepción del color.

Este enfoque pedagógico pretende que los jóvenes de la zona dejen de ser meros espectadores y se conviertan en protagonistas de sus procesos creativos, utilizando la curiosidad como motor principal. El espacio, ubicado en Avenida Ecuador 2000, funcionará de lunes a viernes en horarios de mañana y tarde con entrada totalmente liberada.

Descentralizando el acceso al arte moderno

La estadía en la «Ciudad de los Ríos» marca el inicio de la etapa final de esta gira por el territorio nacional durante el primer trimestre de 2026. Una vez finalizada su temporada en Valdivia, «Klee, la magia del color» continuará su recorrido hacia el sur austral de Chile, llevando la experiencia a las ciudades de Castro, en la Isla Grande de Chiloé, y posteriormente a Coyhaique.

Estas futuras estaciones reafirman el compromiso de la itinerancia por alcanzar las zonas más extremas del país, consolidando un inventario patrimonial y educativo que acerca las vanguardias artísticas del siglo XX a las nuevas generaciones de todo el territorio chileno.