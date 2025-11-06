Única función: La obra El Divino Anticristo revive al ícono del Barrio Lastarria

Un par de seres entrañables por cuya humanidad fluyen los conceptos más contradictorios de nuestro país

La aclamada obra “El Divino Anticristo”, con dramaturgia de Mateo Iribarren y la dirección de
Vicente Iribarren, regresa con una función única, una radiografía profunda y desgarradora de la sociedad chilena. El montaje, que se presenta este viernes 7 de noviembre en el Teatro Cachafaz, rescata la memoria y la compleja cosmovisión de uno de los personajes más icónicos que ha recorrido las calles del centro de Santiago: José Pizarro.

La fuerza central de la obra reside en la actuación y reinterpretación de este vagabundo indomable que emergió como un símbolo de la contracultura santiaguina.

Un acto de libertad en locura constante

La obra de Mateo Iribarren (quien también protagoniza el montaje) aborda la historia reciente de Chile a través de los ojos de este ser que vivía descompuesto en una esquizofrenia perfecta, sin saberse macho o hembra, rico o pobre, religioso o pagano, en un país marcado por números y reglas.

“Él rompió las cadenas de un mundo que lo contenía, un mundo pequeño burgués… Él decidió vivir en las calles como un acto de libertad, explica Iribarren, quien incorporó textos del propio Divino Anticristo a partir de una acuciosa investigación.

En el montaje, el Divino es acompañado por Lily, la Bailarina del Bella – interpretada esta vez por la actriz Ana María Cárdenas -, una mujer millennial que también vivió en el Barrio Bellavista y cuya trágica muerte sin explicaciones añade una capa de soledad y desesperación a esta comedia negra chilena. La obra ofrece una visión no crítica ni estereotipada, sino profundamente humana, sobre locura, soledad y santidad, confrontando al público con el grito del pueblo.

“El Divino Anticristo” también cuenta con música en vivo a cargo de Pablo Menéndez. Tendrá una única función este viernes 7 de noviembre de 2025, a las 22:00 horas, en Teatro Cachafaz, Av. Italia 1679, Ñuñoa, Santiago. Entradas en Ticketplus.cl.

Fuente: Telonticket.cl.
Gracias.

