Valparaíso a Full: La música de Fulano se reencuentra con el público porteño en la excárcel

Los acordes musicales de Fulano, una de las bandas más insignes del jazz-rock chileno, volverán a tronar en la ciudad puerto con la presentación del grupo Full, que ha llegado con energía a reavivar a todos los fans de este emblemático grupo nacional.

Sus presentaciones hasta la fecha han agotado entradas y han revitalizado la energía de un público expectante de la fusión jazz-rock con sentido crítico y mordaz, la misma que caracterizó a la extinta banda surgida en Santiago en 1984.

Esta vez el escenario será abierto, ya no en una sala, sino en la explanada de lo que fue la excárcel pública porteña, hoy transformada en el Parque Cultural de Valparaíso. La cita a cielo abierto es el domingo 15 de febrero, a las 19:30 horas, con entrada liberada previa descarga en PortalTickets (click aquí).

«Si en los años ’90 alguien hubiera dicho que la música de Fulano estaría presente en cuerpo y alma dentro de la Cárcel Pública de Valparaíso, hoy sitio de memoria y además centro cultural, hubiera sido aventurarse con demasiada ligereza», comentaron desde la organización del evento.

«Pero el tiempo ha pasado», agregaron, resaltando que Full lo hará posible de la mano de Jorge Campos (bajo) y Willy Valenzuela (batería), integrantes originales de la agrupación, junto a Paquita Rivera (voz y teclados) y Cristóbal Dahm (saxo barítono y clarinete), ambos dentro de las filas de la última etapa de Fulano.

A ellos se suman los aportes fundamentales de Andrés Pérez (saxo tenor y soprano) y Cuti Aste (teclados, sintetizadores y saxo soprano).

Jorge Campos, director musical de esta nueva agrupación, comentó al respecto que «con Full, retomamos este trabajo precisamente porque pensamos que es importante en estos momentos mostrar y celebrar esa música que hicimos con Fulano, que en cierta manera exorcizó una época difícil a través de textos, experimentación y vanguardia, que en el fondo tenía la rabia, la ira, la ironía también y toda una actitud desde lo jóvenes que éramos en ese momento, en la dictadura».

«Y evidentemente, compartir esa música en un sitio de memoria es súper importante. De una u otra forma exorcizamos esos fantasmas, esos demonios personales y también todos esos fantasmas de dolor y brutalidad que nos dejó en la mente, en la historia y en la memoria la dictadura cívico-militar», añadió el destacado músico chileno.

Es que en la retina auditiva porteña aún persisten los vestigios de las presentaciones de Fulano en la ciudad, ya sea en el Club Valparaíso o en la Piedra Feliz, en el muelle Barón en el marco de una edición del Rockódromo, o en una visita a la Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. En todas ellas su propuesta experimental y audacia estética les valió el reconocimiento de una fanaticada fiel.

Repertorio histórico

Sobre la presentación en la excárcel, Jorge Campos contó que van a presentar el repertorio histórico de Fulano.

«Lo interesante de la música de Fulano es que, a pesar de tener estructuras cerradas, con polirritmias y armonías complejas, tenía mucho espacio para la improvisación. Por lo tanto, es una música que está refrescada por así decirlo, reversionada, y que ha tenido un impacto importante de celebración por la gente que ha seguido esta música», detalló el músico.

«Así que esperamos mostrar esta música a toda la gente de Valparaíso este trabajo que hemos hecho con harta energía y cariño. Los esperamos en el Parque Cultural de Valparaíso para que compartamos la tarde de este domingo allá», cerró el director musical de Full.

Información importante: para llegar ese día a la excárcel porteña, se aconseja hacerlo por subida Ecuador o bien bajar por calle Cumming desde la plaza Bismarck (cerro Cárcel), ya que ese día habrá cortes de calles en toda la zona de Plaza Aníbal Pinto, a los pies de los cerros Alegre y Concepción, debido a la realización de la competición deportiva «Valparaíso Cerro Abajo».

