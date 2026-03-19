Valparaíso recibe ciclo teatral gratuito sobre memoria y resistencia femenina

El colectivo Ensayo del Desastre presentará los montajes "Duelo" y "Oleaje" este fin de semana en el Parque Cultural de Valparaíso, con foco en los Derechos Humanos

Valparaíso recibe ciclo teatral gratuito sobre memoria y resistencia femenina
El Ciudadano

Este próximo sábado 21 y domingo 22 de marzo, el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) será el escenario de una relevante propuesta artística que vincula la creación escénica con la memoria histórica de Chile. El colectivo Ensayo del Desastre llega al Sitio de Memoria Ex Cárcel para exhibir dos piezas de su trilogía trágico-política «¿Dónde están?», centradas en las luchas y vivencias de las mujeres durante la dictadura militar iniciada en 1973.

La programación de este fin de semana forma parte de un esfuerzo institucional por visibilizar el rol de la mujer en contextos de represión. Según explicó Valentina Gallardo, directora ejecutiva (i) del PCdV, para el recinto es fundamental exponer estas historias de rebeldía y resistencia femenina, las cuales han nutrido la agenda cultural del recinto durante todo el mes de marzo.

Una puesta en escena de voces rescatadas

La jornada del sábado 21 de marzo a las 19:00 horas comenzará con la obra «Duelo», un monólogo interpretado por Nona Fernández que busca dar voz a las detenidas desaparecidas. Sobre el montaje, la actriz cuestiona qué nos dirían estas mujeres si pudieran volver de la desaparición, señalando que el escenario las convoca desde el presente para reconocer sus historias en medio del desastre.

El ciclo concluirá el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas con la presentación de «Oleaje». Esta pieza se centra en la figura de Marta Ugarte, militante comunista víctima de la represión en 1976. El dramaturgo Rodrigo Morales describe la obra como un poema ligado al presente de Ugarte, cuyo susurro surge desde un lugar fuera de registro para dar forma a una presencia clandestina en la memoria colectiva.

Acceso y recomendaciones para el público

Ambas funciones se realizarán en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso y están recomendadas para personas mayores de 12 años. Aunque la entrada es liberada, los asistentes deben realizar la descarga previa de sus tickets a través del sistema PortalTickets para asegurar su cupo.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo financiero del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas, permitiendo que obras de alto impacto político y poético lleguen de forma gratuita a la comunidad porteña.

Fuente: G5noticias.cl.
Gracias.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Artículos Relacionados

El Ciudadano

Verano en Valparaíso: centro cultural ofrece más de 50 actividades gratuitas para todas las edades

Hace 1 mes
El Ciudadano

7º Encuentro Latinoamericano de Teatro del Oprimido 2026: transformación social en Valparaíso

Hace 3 meses
El Ciudadano

"La fragilidad de la memoria": Obra fusión de teatro y circo llega al Parque Cultural de Valparaíso

Hace 2 meses
El Ciudadano

Valparaíso será sede del XV Encuentro Nuestra Memoria Viva en el Parque Cultural

Hace 1 mes
El Ciudadano

Parque Cultural de Valparaíso proyecta su continuidad en base a modelo de financiamiento propio

Hace 1 semana
El Ciudadano

Con función gratuita: Estrenan en Valdivia inédita propuesta teatral comunitaria sobre el gran terremoto de 1960

Hace 1 mes
El Ciudadano

Memorias teatrales del “Cuervo” Castro, director y fundador de Teatro Aleph, se reencuentran con el público chileno

Hace 3 meses
El Ciudadano

8M en Valparaíso: Colectiva Hilos de la Memoria presenta exposición con más de 85 tapices bordados con temáticas feministas

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Exposiciones, retratos y diálogos: Casa Espacio Buenos Aires de Valparaíso invita a reflexionar sobre la imagen como herramienta de memoria y vínculo social

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano