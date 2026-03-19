Valparaíso recibe ciclo teatral gratuito sobre memoria y resistencia femenina

Este próximo sábado 21 y domingo 22 de marzo, el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) será el escenario de una relevante propuesta artística que vincula la creación escénica con la memoria histórica de Chile. El colectivo Ensayo del Desastre llega al Sitio de Memoria Ex Cárcel para exhibir dos piezas de su trilogía trágico-política «¿Dónde están?», centradas en las luchas y vivencias de las mujeres durante la dictadura militar iniciada en 1973.

La programación de este fin de semana forma parte de un esfuerzo institucional por visibilizar el rol de la mujer en contextos de represión. Según explicó Valentina Gallardo, directora ejecutiva (i) del PCdV, para el recinto es fundamental exponer estas historias de rebeldía y resistencia femenina, las cuales han nutrido la agenda cultural del recinto durante todo el mes de marzo.

Una puesta en escena de voces rescatadas

• La jornada del sábado 21 de marzo a las 19:00 horas comenzará con la obra «Duelo», un monólogo interpretado por Nona Fernández que busca dar voz a las detenidas desaparecidas. Sobre el montaje, la actriz cuestiona qué nos dirían estas mujeres si pudieran volver de la desaparición, señalando que el escenario las convoca desde el presente para reconocer sus historias en medio del desastre.

• El ciclo concluirá el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas con la presentación de «Oleaje». Esta pieza se centra en la figura de Marta Ugarte, militante comunista víctima de la represión en 1976. El dramaturgo Rodrigo Morales describe la obra como un poema ligado al presente de Ugarte, cuyo susurro surge desde un lugar fuera de registro para dar forma a una presencia clandestina en la memoria colectiva.

Acceso y recomendaciones para el público

Ambas funciones se realizarán en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso y están recomendadas para personas mayores de 12 años. Aunque la entrada es liberada, los asistentes deben realizar la descarga previa de sus tickets a través del sistema PortalTickets para asegurar su cupo.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo financiero del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas, permitiendo que obras de alto impacto político y poético lleguen de forma gratuita a la comunidad porteña.

Fuente: G5noticias.cl.

Gracias.