Visita guiada en Valparaíso: El fotógrafo Marcelo Kohn presenta “Un manto de tristeza”

El Parque Cultural de Valparaíso invita a una experiencia única de memoria y contemplación. Este sábado 27 de diciembre a las 12:00 horas, se llevará a cabo una visita guiada por la exposición fotográfica “Un manto de tristeza”, encabezada por su autor, el destacado fotógrafo Marcelo Kohn.

La muestra, que se encuentra disponible en la Sala Laboratorio del espacio, propone un recorrido sensible por la arquitectura y la identidad del puerto, alejándose de la mirada tradicional hacia el mar para enfocarse en la intimidad de sus cerros.

Una profunda mirada a los cerros de Valparaíso

Con más de 40 años de trayectoria, el fotógrafo autodidacta Marcelo Kohn presenta 16 imágenes que capturan rincones, escaleras y espacios abiertos de la ciudad. Según explica el artista, este trabajo es el resultado de un «prolongado deambular» que le permitió conectar con una perspectiva distinta del entorno cotidiano porteño.

“La mirada del habitante del puerto de Valparaíso es hacia la inmensidad del mar. Frente a eso, presento esta otra mirada dirigida a los cerros, sus calles y sus casas”, señala Kohn.

El título de la exposición no es casual; es un homenaje directo a la icónica canción Valparaíso de Osvaldo “Gitano” Rodríguez. La obra evoca la nostalgia y la resistencia cultural de la década de los 80, conectando la fotografía con el legado del Canto Nuevo y la memoria histórica de la ciudad.

Si buscas panoramas culturales en Valparaíso para este fin de año, esta exposición es una parada obligatoria.

Coordenadas

Exposición “Un manto de tristeza”, del fotógrafo Marcelo Kohn.

Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel, Sala Laboratorio, calle Cárcel 471, Valparaíso.

Abierta hasta el domingo 18 de enero de 2026, de martes a sábado entre las 10:00 y 13:30 horas, y de 15:30 a 18:30 horas. Los domingo de 10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas.

Acceso liberado, muestra es apta para todo público.

