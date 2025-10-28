«Voluntad y Legado»: performance ritual ciudadana para explorar el Duelo y la Muerte, en CEINA

La Fundación Muerte y el Centro Cultural CEINA se unen para presentar «Voluntad y Legado», una cocreación escénica ciudadana, con la dirección de Macarena Gutiérrez. La innovadora propuesta invita a los asistentes a ser parte de un rito final en comunión y sumergirse en una experiencia colectiva y sanadora sobre la muerte, la memoria y la comunidad.



«Voluntad y Legado» nace de un profundo proceso de contención y cocreación. Fundación Muerte trabajó junto a un grupo de diez participantes que están o han atravesado vivencias de pérdida y duelo. El resultado es una performance ritual donde los participantes expresan su voluntad anticipada y su imaginario sobre cómo desean ser recordados, convirtiendo el dolor en arte.

Un velorio contemporáneo

La propuesta ritual integra arte escénico, música en vivo, y elementos gastronómicos únicos como recetas mortuorias y cata de gloriao (licor tradicional chileno ligado a los velorios). El público será invitado a ser parte de un rito inmersivo configurado como un velorio contemporáneo.

Este espacio busca reflexionar sobre la importancia de colectivizar la muerte y las decisiones anticipadas al final de la vida, reconociendo el poder del arte como un espacio de acompañamiento, contención y sanación comunitaria.

Metodología

El laboratorio para la cocreación de esta performance-ritual se desarrolló a través de un proceso integral que combinó la creación escénica con la reflexión comunitaria y el acompañamiento emocional.

La experiencia comenzó con el Café de la Muerte, encuentro inicial de conversación y contención para reflexionar sobre la propia finitud. Luego se trabajaron ejercicios escénicos, basados en cartas escritas por cada uno de los participantes, expresando su voluntad anticipada y su legado simbólico. Esta primera etapa derivó en la construcción colectiva de una performance y acción ritual, definiendo gestos, objetos y partituras escénicas.

La presentación final del proceso será un rito abierto y colectivo con los asistentes, culminando en un espacio de conversación donde se explicará el uso y sentido de los Documentos de Voluntad Anticipada, un aspecto crucial en la planificación del final de la vida. La cita es a las 20 horas de este próximo jueves 6 de noviembre en Centro Cultural CEINA (Arturo Prat 33, Santiago Centro).

«Voluntad y Legado» es una coproducción de la Unidad de Públicos y Territorios del Centro Cultural CEINA y Fundación Muerte, con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.