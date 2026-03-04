Vuelve el delirante montaje «Latido» con una breve temporada de solo tres funciones

Retorna a la escena teatral santiaguina la obra «Latido», que ha capturado la atención por su crudeza y profundidad. El montaje, que nace como proceso de egreso de la carrera de Actuación UC, se integra a la programación del Festival de Egresos 2026. Bajo la dirección de Jesús Urqueta (Primavera con una esquina rota, Prefiero que me coman los perros, Arpeggione), la pieza ofrece una relectura libre de Ansia, de la dramaturga británica Sarah Kane, explorando las heridas del deseo en un contexto social que a menudo deshumaniza.

La propuesta escénica destaca por la participación de catorce intérpretes que fragmentan la acción y la palabra para exponer la fragilidad contemporánea. Según explica su director, el motor de la obra es la vulnerabilidad humana frente a un entorno que no logra sostenerla. Urqueta destaca que el montaje no busca la literalidad del texto original, sino rescatar un pulso vital mínimo que persiste a pesar del derrumbe, definiendo la experiencia como un intento de escuchar lo que queda vivo cuando ya no queda casi nada.

El cuerpo colectivo frente a la estructura neoliberal

El montaje utiliza el escenario como un territorio de resistencia donde se cuestiona la imposibilidad de amar en el mundo actual. Los actores despliegan un rigor técnico que, en palabras de Urqueta, no compite con su humanidad. El director subraya que esta generación posee una conciencia política del cuerpo y una valentía que no requiere de estridencias, transformando el espacio teatral en un lugar ético donde la fuerza radica en la escucha y la colaboración mutua.

«Latido» se presenta como una experiencia íntima y perturbadora que invita al espectador a enfrentar un cuerpo colectivo que respira y se descompone en escena. La obra logra revelar verdades incómodas a través de un desfase entre lo que se dice y lo que se hace, consolidándose como una de las propuestas más potentes de la temporada académica actual.

Con solo tres funciones programadas, esta breve temporada representa la oportunidad final para presenciar un trabajo profesional que marca el inicio de una nueva generación de artistas nacionales.

Coordenadas

• Obra «Latido», dirección de Jesús Urqueta.

Funciones viernes 6 de marzo de 2026, a las 19:30 horas, y el sábado 7 de marzo a las 16:30 y a las 19:30 horas.

Sala Academia Club de Teatro, Chucre Manzur 10, Bellavista, Santiago.

Mayores de 16 años. La obra aborda temas de violencia sexual y salud mental. Hay sonidos fuertes, sorpresivos y repetitivos, bajos retumbantes y música en un volumen particularmente fuerte.

Entradas disponibles en este link.



Fuente: Telonticket.cl.

Fotografías texto: Juan Ramírez Jardúa.

Gracias.