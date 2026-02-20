Yunior La Rosa redefine el valor del archivo en la Galería Suyai TV

El artista cubano Yunior La Rosa presenta actualmente su más reciente propuesta creativa titulada «La pluralidad de la materia». La exhibición, que cuenta con la curaduría de Esteban Córdova y del propio autor, se puede visualizar en la Galería digital Suyai TV. Esta muestra consolida una etapa de madurez en la trayectoria del creador habanero, quien utiliza un enfoque transdisciplinar para explorar las bases del conceptualismo.

La exhibición se centra en la intervención de archivos y soportes de información tradicionales. La Rosa utiliza libros académicos, material pedagógico y publicaciones de propaganda para cuestionar su supuesta autoridad e inmutabilidad. El artista selecciona estos materiales impresos por su capacidad histórica para difundir visiones sesgadas, tratándolos como materia prima susceptible de ser transformada.

Reciclaje del relato oficial

Mediante procesos de triturado, rasgado y moldeado, el artista convierte el papel impreso en objetos tridimensionales y estructuras abstractas. Esta técnica de reciclaje simbólico permite que el contenido de los documentos se compacte en nuevas formas físicas, como placas coloridas o arquitecturas imaginarias. A través de este gesto, la palabra y el ícono pierden su función original para convertirse en cuerpos sólidos que desafían la interpretación lineal.

«La pluralidad de la materia» busca que el espectador reflexione sobre la presunta objetividad de las infraestructuras que rigen la información. Al alterar físicamente los emblemas de la instrucción ideológica, La Rosa subvierte la solemnidad de los relatos oficiales y los expone a la especulación. La obra funciona como un espejo de las tensiones entre la historia documentada y la realidad material.

Un espacio para la especulación crítica

La propuesta invita a los visitantes a repensar su vínculo con los medios de difusión y a detectar los sesgos que configuran las cosmovisiones personales. La muestra no solo presenta objetos estéticos, sino que establece un diálogo sobre cómo se construyen las narrativas colectivas en la actualidad.

La Galería Suyai TV mantiene esta exposición como un punto de encuentro para el análisis del arte contemporáneo y su relación con la memoria histórica. Con esta serie, Yunior La Rosa reafirma su interés por desarticular los mecanismos de control informativo a través del gesto artístico premeditado y directo.



Fuente: Suyaitv.cl.

El texto sobre la exposición está basado en la presentación de Ariel Baró.

