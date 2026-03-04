8M en Valparaíso: Colectiva Hilos de la Memoria presenta exposición con más de 85 tapices bordados con temáticas feministas

La muestra busca relevar el rol de las mujeres como protagonistas de las luchas sociales y portadoras de memorias para las nuevas generaciones. Es apta para todas las edades, y estará abierta -con acceso liberado- hasta el domingo 26 de abril, de martes a domingo de 10:00 a 19:30 horas.

En el Mes de la Mujer Trabajadora, el Parque Cultural de Valparaíso (excárcel) recibirá a la Colectiva Hilos de la Memoria, que presentará una exposición con más de 85 tapices de diferentes muestras de su trabajo artístico que une bordado, memoria, resistencia y una defensa irrestricta de los Derechos Humanos.

La inauguración es al mediodía del sábado 7 de marzo, en el primer nivel del Edificio de la exgalería de Reos del Sitio de Memorias emplazado en el Parque.

Hilos de la Memoria es una colectiva de mujeres sobrevivientes de prisión política y tortura de la población Gómez Carreño (Viña del Mar), integrada también por vecinas comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos.

La muestra a presentar -que lleva el nombre de la organización- pone en valor el bordado como herramienta de expresión, memoria y acción social, articulando relatos personales y memoria histórica en torno a violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura civil militar.

Así, en el mes de marzo, esta exposición busca relevar el rol de las mujeres como protagonistas de luchas sociales y como portadoras de memoria para las nuevas generaciones.

María Angélica Barrientos, integrante de la Colectiva, explicó que la exposición «trata de una serie de muestras de nuestros bordados con temáticas feministas, relacionadas con la memoria histórica y la defensa de nuestros derechos como personas y mujeres que quieren paz en el mundo».

Por su parte, Juan Villagrán, integrante del directorio del Parque Cultural y también presidente del Colectivo de ex Presas y Presos Políticos de Valparaíso, agregó que la muestra constituye «un espacio donde el arte se convierte en abrazo, en testimonio y en esperanza. Cada hilo, cada puntada, guarda la voz de mujeres que resistieron el dolor, que transformaron la ausencia en lucha y que sostuvieron la vida cuando todo parecía derrumbarse».  

En esa línea, Villagrán profundizó en el rol de las mujeres en materia de DDHH: «Esta muestra entrelaza memoria, resistencia, denuncia y defensa de los derechos humanos, recordándonos que las mujeres han sido y siguen siendo el corazón de la dignidad, la verdad y la justicia. Hoy, más que nunca, nos convocan a no olvidar, a cuidar la memoria y a seguir tejiendo un futuro donde nunca más la violencia y el silencio tengan lugar».

La exposición Hilos de la Memoria, apta para todas las edades y de acceso liberado, estará abierta hasta el domingo 26 de abril y podrá ser visitada de martes a domingo de 10:00 a 19:30 hrs., en el primer nivel del Edificio de la exgalería de Reos del Sitio de Memorias Parque Cultural de Valparaíso.

