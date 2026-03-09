A 1 día de dejar la Presidencia: Boric visitó obras de conservación al Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos

A 1 día de dejar su alto cargo en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta el Cementerio General de Recoleta, para visitar las obras de conservación al Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos.

Inaugurado en 1994, el Memorial es un monumento histórico de Chile que recuerda a 3.108 víctimas de la dictadura civil militar. Fue el primer memorial realizado con fondos públicos, por recomendación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y para su construcción se formó un grupo de trabajo integrado por los artistas Claudio di Girolamo, Nemesio Antúnez y Francisco Gacitúa.

También, además de honrar la memoria de las víctimas, el espacio cumple funciones funerarias en relación a la inhumación y exhumación, en el marco de las investigaciones judiciales.

Sobre las obras de conservación, el Presidente Boric recordó que «costó mucho sacarlo adelante, de hecho todavía faltan unos días para que se terminen de afinar los últimos detalles. Pero hemos apretado todas las tuercas porque sabíamos lo importante que era esto y sabíamos lo importante que es tener voluntad política para hacer este tipo de cosas».

«Este Memorial no es algo que está haciendo el Gobierno, sino que es algo que se ha hecho junto con las agrupaciones. El diseño, la obra permanentemente, todo ha sido junto a las agrupaciones. Lo mismo el Plan de Búsqueda. Todo ha sido junto a las agrupaciones», agregó el Jefe de Estado.

Recordemos que el Mandatario anunció la remodelación del Memorial en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el año 2024. Esto, porque la infraestructura presentaba daños en el muro frontal, donde están grabados los nombres de las víctimas.

Asimismo, junto con las grietas y manchas en las placas de mármol, se visualizaba una evidente corrosión de los elementos metálicos por la humedad.

«En el gobierno del expresidente Aylwin, el Estado pidió perdón por las atrocidades cometidas en dictadura y hoy, el Estado pide perdón y avanza con estas obras en el cementerio y por sobre todo, con el Plan Nacional de Búsqueda. Porque es un imperativo buscar verdad, reconstruir memoria y hacer justicia», recalcó Gabriel Boric.

Es un honor para mí, como Presidente de la República, haber sido parte del camino y el trabajo por verdad, justicia y reparación, junto a las agrupaciones de derechos humanos, con quienes hoy constatamos los avances de la restauración y remodelación del Memorial de Detenidos… pic.twitter.com/xiTJT1BDH3 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 9, 2026

El Ciudadano