A 6 años del incendio de Kayser: Familias y organizaciones levantan la Corporación Verdad y Justicia para enfrentar la impunidad

El martes 6 de enero de 2026, en dependencias de la Municipalidad de Renca, se realizó la conformación oficial de la Corporación Verdad y Justicia del Caso Kayser, organización creada con el objetivo de preservar la memoria, exigir verdad, justicia y reparación para las familias que perdieron a sus seres queridos en el incendio de las bodegas de la empresa Kayser, ocurrido el 20 de octubre de 2019, en el contexto de la revuelta popular.

En el incendio fallecieron los vecinos Manuel Muga, Andrés Ponce, Yoshua Osorio, Julián Pérez y Luis Salas. A seis años de los hechos, no existen responsables identificados, lo que evidencia una grave deuda del Estado con las víctimas y sus familias.

«La corporación surge también como respuesta a un proceso judicial marcado por irregularidades, deficiencias investigativas y vulneraciones en la cadena de custodia de las pruebas, que han impedido el esclarecimiento del caso», apuntaron desde la formalizada entidad, cuyo directorio está integrado por familiares de las víctimas y activistas sociales y de derechos humanos.

Entre ellos, destaca Alejandra Ponce, madre de Andrés Ponce, como presidenta; y María Román como vicepresidenta, reafirmando su carácter comunitario, ético y comprometido con los derechos humanos.

La organización ha contado con el respaldo de autoridades como la senadora Fabiola Campillai y el diputado Andrés Giordano y de organizaciones como del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), del Grupo Memoria Renca de Pie, el Colectivo Fotográfico de Renca y la Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos.

Creación de un Centro Cultural y de Memoria

Uno de los objetivos estratégicos de la Corporación es la creación de un Centro Cultural y de Memoria en el terreno donde ocurrió el incendio, el cual actualmente está destinado a viviendas sociales. Se propone además incorporar un espacio de reflexión y educación en derechos humanos.

«En un contexto político marcado por el avance del negacionismo y la ultraderecha, la Corporación Verdad y Justicia del Caso Kayser se proyecta como un espacio de articulación, denuncia y acompañamiento, convencida de que la organización colectiva es clave para avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación que la comunidad merece», reafirmaron sus integrantes.

